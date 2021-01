La advertencia de una enfermera española en Londres: "Estamos peor que en la primera ola"

Reino Unido es el país europeo más azotado por la pandemia del coronavirus y ahora mismo es la punta de lanza de la tercera ola de la Covid-19. Por eso, las advertencias que proceden de las islas británicas cobran interés extra. Y una advertencia es lo que hace Belén Montoro, una enfermera española afincada en Londres.

En conversación con la BBC, Montoro reflexiona: "Si realmente ahora no podemos con la situación, ¿qué vamos a hacer en dos semanas? La verdad es que me preocupa, me preocupa mucho".

"Los recuerdos de la primera ola vienen y a veces me atrapan un poco, me hacen pasarlo mal", dice. "Parece que ahora soy mucho más consciente de lo que vivimos en la primera ola", asegura.

"Yo siento que ya estamos en muy, muy mal momento. Ahora los números de infectados son muy altos, lo que quiere decir que en una semana o dos eso se verá reflejado en la UCI", alerta.

"En la UCI los pacientes están muy inestables y necesitan muchos cuidados. En condiciones normales nosotras cuidamos de pacientes individualmente, de 1 a 1, y ahora mismo estamos cuidando de 1 a 2 o de 1 a 4, es decir una enfermera con 4 pacientes muy inestables. Y claro, eso no es seguro", explica.

"Estamos trabajando de una manera que nos crea incertidumbre, mucha ansiedad, estrés… Si esos números siguen incrementándose yo no sé qué va a pasar, pero me da mucho miedo", confiesa.

"Los pacientes sufren mucho"

Su testimonio es desgarrador: "La mayoría de los pacientes de la UCI están en un coma inducido cuando la situación es muy crítica. Pero también tenemos pacientes que están despiertos. Y sufren mucho, porque la mayoría tiene una ventilación que no es invasiva pero que duele mucho en la cara".

"Y estos pacientes agonizan mucho y… creo que la gente no se da cuenta, pero nosotras como enfermeras también sufrimos mucho viéndolos en esa situación de estrés y de agonía. Verlos llorar de aquella manera y saber que no puedes hacer mucho por ellos es bastante demoledor a veces", añade.

"Aunque estamos más preparados en cuanto a protocolos, en cuanto a equipos, en cuanto a las directrices para lidiar con esta segunda ola, creo que el ánimo, el cansancio y la salud mental nuestra está mucho peor. Y obviamente eso es un pilar fundamental para poder llevarlo todo a cabo", sentencia.

Esta joven jiennense, que lleva 5 años en Londres, hace otra reflexión: "A mí me duele que haya gente que no lo crea porque yo lo vivo cada día, y hay gente que nunca lo va a poder contar. Por respeto a ellos y a nosotros, por favor… ¿qué más necesitan ver para saber que esto está pasando y ver que hay que respetar unas normas para que esto termine?".