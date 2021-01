Continúa el viacrucis de María Patiño este fin de semana: ahora se pierde en el metro

La potente nevada caída en Madrid por el paso de la borrasca Filomena ha puesto muchas trabas a las personas que trabajaban este fin de semana en la capital. Desde el punto de vista meteorológico, no ha sido un buen fin de semana para María Patiño, quien este sábado llegó a presentar Socialité desde el salón de su casa al no poder acudir a las instalaciones de Telecinco por culpa de la nieve. La odisea ha tenido su segunda parte este domingo, al acudir a trabajar en transporte público y perderse en el metro de Madrid.

"Yo llego a Socialité aunque sea nadando, pero bueno, al final lo he conseguido, eso sí, cogiendo el metro", ha anunciado al comenzar su programa y antes de dar paso a las anécdotas vividas en el trayecto.

"Me he perdido", ha contado Patiño, que se ha tomado este despiste como "una aventura divertida más que arriesgada", ha calificado. "Ayer me daba mucha vergüenza de ver a todos mis compañeros aquí, así que hoy tengo un compromiso con ustedes y aquí estamos", ha dicho a los espectadores.

A la hora explicar cómo ha sido su periplo por el metro de Madrid, Patiño ha aclarado de entrada que "no me voy a poner aquí como una aventurera, cuando es lo más común que hacen todos los seres humanos en su día a día". No obstante, ha reconocido que suele confundirse en el metro. "He venido acompañada y, aún así, me he perdido", ha admitido.

"Hacía mucho tiempo que no cogía el metro. Yo he sido más usuaria del autobús, me ha gustado siempre mucho más. Yo con el autobús sí que me desenvuelvo bien", ha dicho a continuación.

En el vídeo que Patiño ha grabado de camino a la redacción de Telecinco, la presentadora reconocía que en el metro no era capaz de moverse bien: "Hay demasiados túneles, demasiadas historias... Estoy empezando a sudar porque llevamos una hora y estamos absolutamente perdidos".

Finalmente, gracias a otro pasajero, que les ayudó con los cambios de línea y las paradas, María Patiño consiguió llegar a su destino. Una vez fuera del metro, la presentadora completó el recorrido caminando hasta las instalaciones de la cadena. "Hablan de Jesús Calleja, pero esto ha sido una aventura impresionante", ha calificado Patiño.