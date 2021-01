Monasterio propone destinar el Hospital Isabel Zendal a la "vacunación masiva" contra la Covid-19

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este domingo que se utilice el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la "vacunación masiva" contra el coronavirus.

"Lo que yo haría es habilitar los módulos sin activar del Isabel Zendal para vacunar a todo el mundo, a la mayoría de la gente que pudiéramos para desatascar los centros de atención primaria", manifestó.

De esta manera, ha dicho, se podría atender a la gente más mayor y la que se encuentre enferma de otras patologías, que en estos momentos "no están siendo atendidas".

Además, ha indicado que "una vez que no hemos sido capaces de reforzar los centros de atención primaria, que es lo que se tendría que haber hecho, ahora hay que establecer un sistema que permita no colapsar el sistema" público de salud.

Propuso que, además de utilizar los pabellones abiertos a los pacientes de Covid-19, "reforzar, si se puede" la plantilla, e instalar quirófanos, que son necesarios, usar los pabellones del Isabel Zendal no operativos para una "vacunación masiva" contra el coronavirus.

Dijo que se podría, además, instalar dispositivos para vacunas en algunas zonas más de la región.

Críticas al sistema de vacunación

Monasterio ha criticado el sistema de vacunación en todo el territorio nacional porque los gobernantes no se han rodeado de nuevos equipos de gestión, asegurando que "no se han dado cuenta dentro de los gobiernos que durante años se han rodeado de gentes del partido pero no de excelentes profesionales en esos temas".

De igual forma, ha denunciado tanto el Gobierno central como el regional han generado "falsas expectativas" sobre la vacunación, "dando a entender que en enero todos estaríamos vacunados, lo que es materialmente imposible".

La vacunación "no está siendo bien gestionada" por el Gobierno de Ayuso, dijo Monasterio, quien afirmó que "en verano, empezaremos a ver los resultados de la vacuna". En este sentido, ha instado a la presidenta regional a rodearse de "equipos técnicos con los mejores en cada cosa" y, tras destacar el incremento de nuevos casos de Covid-19, dijo que esto demuestra que "el milagro de Ayuso" contra la pandemia "no era tal".

"Fue una temeridad hablar de ese milagro", ha considerado Monasterio, quien ha asegurado que "algo estamos haciendo mal en España" porque se incrementa el número de fallecidos e infectados, algo que Monasterio cree que quizá se ha debido a "la descoordinación autonómica" y ha criticado que Ayuso responsabilice de todo lo relacionado con el coronavirus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.