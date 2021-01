6.300 abonados sin luz y cortes en más de 100 tramos de carreteras en Cataluña por el paso de la borrasca Filomena

El temporal Filomena ha acumulado grosores de nieve en Cataluña de hasta 59 centímetros, ha dejado sin luz a más de 6.300 abonados, algunos desde anoche, especialmente en el Priorat, y ha provocado cortes en la telefonía, en más de un centenar de tramos de carreteras y en varios servicios ferroviarios.

En una rueda de prensa telemática, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha pedido que, pese a que el temporal empieza a remitir, no se baje la guardia y no se salga de casa si no es imprescindible, porque "el peligro aún existe", y ha subrayado que la principal preocupación del Govern sobre el temporal es ahora la falta de suministro eléctrico y de telefonía.

Transporte escolar suspendido en tres comarcas

El temporal de nieve será sustituido a partir del próximo lunes por un frío intenso, lo que puede mantener la complicación en la circulación -por la formación de placas de hielo en las carreteras- y dificultar así los desplazamientos en el primer día de regreso a la escuela tras las vacaciones de Navidad, de forma que por el momento ya se ha suspendido el transporte escolar en tres comarcas: Urgell, Garrigues y Noguera.

Según datos de Endesa facilitados por Protección Civil, actualmente permanecen en Cataluña sin suministro eléctrico 6.360 clientes de 40 municipios distintos, algunos desde anoche, principalmente en las zonas de la Franja y de la comarca tarraconense del Priorat.

También están abiertas 25 incidencias por cortes en el servicio de telefonía, once de ellas en el Priotat, de las que ocho son de telefonía fija, que tienen prioridad a la hora del restablecimiento porque de ella dependen los servicios de teleasistencia.

Protección Civil ya se ha puesto en contacto con las empresas suministradoras para facilitar los accesos a los puntos elevados, en muchos casos inaccesibles por la nieve, para que sus técnicos puedan cambiar los generadores o baterías para restablecer el servicio.

Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), durante la tarde de este domingo puede seguir nevando en Tarragona, el sur de Lleida y algunos puntos de Girona, como el Empordà, la Garrotxa y el Gironès -a más de 600 metros de altura-, aunque el temporal irá aflojando y por la mañana ya se dará por finalizado.

De hecho, la Generalitat ya ha desactivado la alerta por viento, mientras que la mala mar también está remitiendo y se prevé que la situación se normalice antes de mañana al mediodía.

Temperaturas mínimas extremas

La nieve dejará paso a temperaturas mínimas extremas, sobre todo por la noche, lo que aumenta el riesgo en las carreteras: parte de la nieve acumulada se podría fundir de día y por la noche se podrían formar placas de hielo, por lo que la Generalitat pide que se eviten los desplazamientos innecesarios y se extreme la prudencia.

De hecho, a lo largo de este domingo la nieve ha provocado complicaciones en más de un centenar de tramos de carretera -en algunos momentos hasta en 180-, de las que 17 permanecen cerradas y en unas 80 es obligatorio el uso de cadenas, si bien ya se puede circular por el Eje Transversal.

Además, al mejorar la situación meteorológica y el estado de las carreteras, la Generalitat ha levantado la prohibición de circular a los vehículos de más de 7,5 toneladas de peso, aunque únicamente por las principales vías: la AP-7, la AP-2, la C-25 y la A-2.

Y ello, según ha explicado el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, para que puedan seguir su ruta hacia Francia los casi 1.600 camiones que permanece inmovilizados en varias áreas de servicio de Cataluña, en su mayoría en la de La Jonquera (Girona), en la AP-7.

Según ha informado Renfe, durante todo este domingo permanecerá suspendido el servicio de AVE y larga distancia entre Barcelona y Madrid, mientras que en el servicio de cercanías siguen cortadas la R15, entre Reus y Riba-roja, en Tarragona, y la R13 y R14, entre Lleida y la Plana-Picamoixons.