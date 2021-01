Cvirus.- Las oficinas del Ayuntamiento de Tolox, cerradas este lunes y martes por el aislamiento de trabajadores

Así, para evitar riesgos y por precaución, la junta de gobierno local ha decidido suspender la atención al público de forma presencial durante estos dos días. Cuando se tenga confirmación de que las pruebas a los empleados son negativas se volverá a abrir, confiando en que esto se produzca el miércoles.

Desde el Ayuntamiento de Tolox han informado en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, que se seguirá atendiendo por teléfono y registro de entrada para asuntos urgentes.

También han rogado a la ciudadanía "comprensión" con la situación y no llamar si no es estrictamente necesario para evitar colapsar el teléfono. Durante esta semana no será posible hacer ninguna gestión que no sea de urgencia, han añadido.