El PP asegura que Infraestructuras "ha alcanzado un máximo en caos, falta de previsión y de gestión"

A través de nota de prensa, ha recordado que el temporal estaba "anunciado" y ha tildado de "muy preocupante la falta de capacidad de respuesta del Gobierno del Principado ante inclemencias puntuales" y cree que "la borrasca Filomena ha sacado a la luz las deficiencias en la gestión de la Dirección General de Infraestructuras de Asturias".

"Este temporal no ha demostrado nada que no supiésemos ya: hay una falta evidente de medios materiales, organización y previsión. Ha faltado hasta sal" ha recalcado el diputado quien, para conocer los datos de primera mano, ha solicitado al Gobierno toda la información relativa a la maquinaria quitanieves del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, tanto si está en uso como si está fuera de servicio.

Una vez conocidos los datos del parque de maquinaria que el Principado utiliza en la época invernal, "y que el propio comité de empresa calificó como 'obsoleto' días atrás", el Partido Popular exigirá un plan de actuación y de inversión para los próximos años, adelanta Queipo.

En este sentido, ha señalado que amplias zonas del Occidente y Oriente asturiano, especialmente en los núcleos rurales, han visto como las quitanieves no llegaban "porque no hay suficiente maquinaria para todo el territorio o porque no tenían a disposición los accesorios necesarios como cuñas y palas que podrían acoplarse a los vehículos de conservación para realizar tareas de apoyo".

"Uno de los principales problemas es la mala gestión que el Gobierno realiza en lo relativo a compras de recambios y pequeño material usado en vehículos y maquinaria. Todo se retrasa y mantiene la maquinaria parada durante meses", ha denunciado.

"Vamos a examinar todos los protocolos que maneja la Consejería e intentar poner algo de cordura", ha afirmado el 'popular'. "En protocolos de otras comunidades autónomas a las quitanieves, por ejemplo, las acompaña un vehículo ligero que vigila la ladera desde una zona no expuesta. Además, en zonas de aludes que no estén protegidas, las carreteras suelen contar con un sistema de balizas de colores que señalan zonas donde la maquinaria tiene prohibido detenerse y bajo ningún concepto el operario puede bajarse del vehículo. Todo esto son propuestas que creemos que funcionarían en Asturias y que no entendemos por qué la Consejería no está implementando", concluye Queipo.