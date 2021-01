Serrano: "A la semana de empezar a trabajar los Presupuestos tuvimos que desmontarlos y atender las demandas del COVID"

Serrano ha explicado que la primera fase estuvo "muy centrada" en la adquisición de Equipos de Protección individual para los trabajadores, además de atender a los centros residenciales y a los 183 municipios de la provincia con tareas de desinfección. "No encontrábamos Epis y tuvimos un gasto muy bestial con hasta contratos de medio millón para compras de mascarillas, guantes o batas, además de muy difícil consecución", ha lamentado Serrano.

El presidente de la Diputación ha señalado que tras "estabilizarse" la pandemia llegó la "segunda crisis" donde al coronavirus se sumó la "crisis social y económica con mucha gente sin recursos y en el paro y empresas tocadas". En este sentido, ha apuntado que se habilitaron en los Presupuestos unas "partidas de urgencia" con 7,5 millones de "ayudas directas a familias y empresas".

En cuanto a la segunda ola, Serrano ha apuntado que en esta ocasión aunque se volvieron a disparar los contagios en Soria se vivió "de forma más controlada y con más estabilización en las ayudas al conocer la situación".

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha vuelto a insistir, como lleva haciéndolo desde que se desatara la pandemia, en la importancia de la concienciación ciudadana además de las medidas de las administraciones para frenar el contagio del coronavirus.

"Es un problema de concienciación, muchas veces no obedecemos si no nos endurecen las medidas, si ahora todos sabemos que no podemos estar mucho por la calle pero no tuviéramos estado de alarma estoy seguro que a las 22.00 horas mucha gente estaría todavía por las calles", ha indicado el presidente de la Diputación.

Asimismo, ha reconocido que el comportamiento de la gente "en general" ha sido "excepcional" en un "año duro con el confinamiento". "Es fácil para una persona de 30 o 40 años estar confinada pero es muy difícil para un niño y también para una persona que está en la residencia, sin visitas desde marzo y sin poder dar un abrazo a sus seres queridos", ha anotado Serrano.

En este sentido, ha pedido de nuevo concienciación ya que "los actos de uno dependen de los de otros".

PRESUPUESTOS.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha señalado que los Presupuestos del año 2021 han crecido en 1,5 millones de euros hasta un total de 55,7 millones, y se han elaborado "como si no hubiera COVID". "Hemos elaborado un Presupuesto como si no existiera la pandemia, nos puede ocurrir que en los próximos meses tengamos que desmontarlo para habilitar partidas de urgencia", ha recalcado Serrano.

En este sentido, ha matizado que hay partidas como la de material sanitario en residencias que pasan de los 3.000 euros del pasado año a los 100.000 para 2021.

El presidente de la Diputación ha apuntado que hay partidas del aeroparque de Garray que se gestionarán por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para "darles más agilidad" y aún "así el Presupuesto sigue siendo más elevado que el año pasado".

Serrano ha recalcado que hay partidas que "no se tocan" como los ocho millones del Plan Diputación ya que "la economía se tiene que seguir moviendo y es positivo todo lo que son partidas de desarrollo provincial para potenciar el movimiento de dinero entre empresas o particulares".

Asimismo, los Presupuestos dedican 7,2 millones a Servicios Sociales, un 7,2% más que el pasado año, 5,2 millones a Vías y Obras, 2,9 millones para el reto demográfico o 2,4 millones para turismo.

"Estamos un poco a la expectativa de ver cómo va a desarrollarse un 2021 también atípico al menos en la primera mitad del año, que nos hace estar ojo avizor para no despistarnos en lo que son la prioridades, la primera la salud y también disminuir el número de parados que eso hará que no tengamos que lanzar tantas ayudas porque preferimos gente trabajando que subvencionada", ha incidido Serrano.

AEROPARQUE INDUSTRIAL

Además, ha analizado el proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de Garray, a cinco minutos de la capital, será una apuesta "diferente e importante para la provincia".

El ATI ha recibido una visita del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de Castilla y León que "respaldó la idea" de este Aeroparque Industrial de los que "solo hay 12 a nivel mundial".

Serrano ha vuelto a pedir "hablar poco y con toda la cautela del mundo" sobre este proyecto aunque ha señalado que si en un año se puede hacer balance la Diputación "podrá echarse flores".

"Hay pocas administraciones que en seis meses hayan sido capaces de hacer una modificación de crédito, de disponer de dinero, de adjudicarlo, de tener las licencias y de poder haber ejecutado la obra", ha explicado el presidente de la Diputación, que ha apuntado que ahora no se puede avanzar en finalizar la pista por el clima.

En cuanto a las partidas ya comprometidas, "cuando mejore el tiempo", cuenta con licencia y consignación presupuestaria de dos millones de euros por parte de la Diputación la plataforma de aterrizaje así como 4,5 millones de la Junta para la ampliación de la pista.

Asimismo, la Junta ha comprometido cuatro millones para las cúpulas del Parque Empresarial del Medio Ambiente, un proyecto complementario al aeroparque.

"En cuanto a proyectos y compromisos deben quedar en reserva, es mejor no hablar de ellos porque el proyecto de Garray no solo depende de Garray sino de otros aeropuertos que están trabajando en el mismo proyecto", ha aclarado Serrano.

En relación a su desarrollo, ha apuntado que se dedicará al invernaje y mantenimiento de aviones, reconversión y también a la formación, "distintos caminos y todos ellos en paralelo".

PLAN SORIA

Por otra parte, ha explicado algunas de las novedades del Plan Soria 2021 entre las que se encuentra unas "novedosas ayudas para apoyar la instalación de placas solares en los tejados de las casas de la provincia de Soria". "Es una línea por la que nunca se había tirado y aquí buscamos un triple objetivo como es potenciar las energías renovables, apoyar económicamente a las familias en la disminución de las facturas y favorecer la utilización del coche eléctrico o híbrido que podrán recargarse con dichas placas", ha indicado Serrano.

En este sentido, ha apuntado que una inversión de unos 4.000 euros podrá tener una subvención de hasta el 25% que podrá "completarse con aportación de los ayuntamientos".

En cuanto a otras líneas como el cheque bebé, el presidente de la Diputación ha reconocido que nunca fue de su agrado por lo que en 2021 se planteará que la cuantía pueda gastarse en cualquier negocio de la provincia. "Con una variante simple puede ser interesante, dándoselo a todas las familias que lo puedan gastar solo en Soria pero en todas las empresas que quieran, más como plan de dinamización comercial que demográfico, poniendo 900.00 euros en circulación para que las empresas de Soria les llegue ese dinero", ha recalcado Serrano sobre esta ayuda que en pasadas ediciones solo podía gastarse en comercios relacionados con productos para el bebé o guarderías.

En cuanto a otras partidas del Plan Soria, ha recalcado las ayudas a empresas, resineros, digitalización de las empresas, tiendas multiservicios o apoyo a las farmacias de municipios más pequeños para que sigan prestando servicios. Asimismo, Serrano ha detallado que el Plan Soria comenzará a tramitarse en enero "y no en noviembre" como en anteriores ediciones.