Cien personas llevan atrapadas desde el viernes en un centro comercial de Majadahonda: "Hay gente durmiendo en cartones"

La fuerte nevada causada por la borrasca Filomena ha dejado atrapadas desde el viernes a unas 100 personas en el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda (Madrid).

Iván Alcalá, trabajador de un restaurante de ese centro comercial, ha asegurado en declaraciones al Canal 24h de TVE que entre las personas atrapadas hay trabajadores y familias que no pudieron salir de las instalaciones el pasado viernes debido a la nieve. "Hay gente durmiendo en el suelo con cartones", ha denunciado este trabajador.

"A las seis de la tarde del viernes intentamos salir, la gente llegó en coche a la rotonda de Majadahonda y ahí se quedaron por la cantidad de nieve y ya no había paso. Nos tuvimos que volver todos al centro comercial", ha explicado Iván.

En las redes sociales, algunos usuarios han mostrado imágenes de algunos de estos trabajadores, durmiendo sobre cartones.

Trabajadores de @ZARA durmiendo entre cartones en el Centro Comercial Gran Plaza 2 (Madrid)



¿Motivo? Obligarles a trabajar hasta la hora de cierre.



El capital manda, el sindicato calla y la clase trabajadora lo sufre. pic.twitter.com/QkjchUeyC1 — Oprimide (@Oprimide) January 9, 2021

Entre los "más de 100" atrapados, este trabajador de un restaurante ha indicado que se encuentran "personas mayores y niños". "La mayoría somos trabajadores del centro comercial, pero también hay muchas familias que en el camino de regreso a su casa tuvieron que volver al centro comercial", ha aclarado.

Respecto a cómo está siendo su abastecimiento, Iván ha indicado que los trabajadores de las diferentes tiendas se han estado apoyando. "Tiendas de ropa han dado pijamas, tiendas de comida hemos dado comida, ayer comimos todos en el restaurante... Y así estamos haciendo, es la única manera. Hay gente durmiendo en el suelo, con cartones. Los que estamos en el restaurante tenemos algunos muebles, tenemos esa suerte, pero hay gente en el suelo", ha asegurado.

Tras pasar dos noches en el centro comercial, Iván ha contado cómo es la situación este domingo: "Pasó una retroexavadora ayer, pero llegó hasta la rotonda, no echaron sal, por lo tanto todo lo que es el camino de la rotonda al Pardillo es hielo, y estamos esperando del Ayuntamiento una quitanieves que no llega, no sabemos cuándo va a llegar, y no tenemos cómo salir de aquí, ni caminando ni en coche", ha lamentado.