Erkoreka dice que se ha vacunado lo "razonablemente posible" teniendo en cuenta festivos y derechos de los funcionarios

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Erkoreka analiza además el impacto de la pandemia de covid-19 en Euskadi y subraya que "no da tregua". No obstante, reconoce que si solo importara lo epidemiológico estaría todo el mundo confinado en todas partes, pero "no es el único criterio sanitario que cuenta".

Tras señalar que el 'efecto Navidad' provoca que se retroceda de fase, advierte de que en diciembre la situación no era buena pero la evolución sí, y en enero "nada es bueno", por lo que "toca decidir" si se "refuerzan las restricciones".

Por otro lado, defiende que las policías de Euskadi no se han inhibido, de tal forma que desde junio se han interpuesto más de 38.000 denuncias por no usar mascarilla, beber en la calle o incumplir el toque de queda.

Respecto al proceso de vacunación, asegura que en Euskadi se ha puesto lo que "razonablemente era posible poner teniendo en cuenta que ha habido días festivos de por medio y que los funcionarios tienen sus derechos".

"El calendario de los servicios esenciales en Navidad plantea dificultades especiales. Pero el recuento de una semana no puede tomarse como desinterés o negligencia, el plan de vacunación va a ser extremadamente riguroso", argumenta.

Asimismo, sostiene que guardar la mitad de las dosis de las vacunas es "una cautela elemental ante una posible falta de abastecimiento que también han adoptado en otros sitios". "Vamos a tener una segunda vacuna, así que si se alteran los planes iniciales será para avanzar más rápido. No vamos a ir a peor", resalta.

COMPETENCIAS

Por otro lado, considera que el presidente Pedro Sánchez tuvo "un resorte centralista" cuando la situación se tornó "excepcional" por la pandemia "en vez de confiar en el modelo autonómico", aunque le reconoce "el hito de fijar una hoja de ruta con el Estatuto que se culminará mes arriba mes abajo".

"Las transferencias a Euskadi son obras de artesanía, no vale el corta y pega de otras comunidades. La de la Seguridad Social va a ser complicada porque hay sectores acantonados que no quieren y una jurisprudencia que no ayuda, pero veo voluntad", añade.

MONARQUÍA

Asimismo, analiza la Monarquía y dice que el tema pendiente es el de la transparencia para que la gente entienda "qué se mueve en la Casa Real y qué gasta más allá de lo que se ve en los actos oficiales". "La experiencia con el rey emérito ha sido gravísima, así que el desafío es de primer orden porque ya no pueden quedar ámbitos opacos", advierte.

Por último, afirma que en el PNV "no hay monárquicos", aunque "puede haber afiliados más o menos tolerantes con el rey pretérito o el actual".

"Otra cosa es que se pueda convivir con un régimen cuya fórmula de gobierno es la monarquía parlamentaria y que nuestro objetivo no sea derrocar al rey correspondiente", concluye.