Qué pasa si un vacunado con Pfizer se contagia de coronavirus entre las dos dosis

La vacuna que la farmacéutica estadounidense Pfizer ha puesto en marcha contra el coronavirus, la primera de su clase, precisa de dos dosis para ser efectiva. Tras la primera administración, la segunda debe ponerse entre 21 y 28 días después. Pero, ¿qué ocurre si entre ambas el paciente se contagia de coronavirus?

Según la opinión de José Luis Barrancos, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía, en declaraciones a Redacción médica, "hay que seguir con la vacunación normal. Dosis puesta, dosis que cuenta".

"Con las personas que estén asintomáticas y que hayan dado positivo en coronavirus, tendríamos que esperar a suministrar la segunda dosis hasta que finalice el periodo de aislamiento que es, aproximadamente, de unos diez días", explica el doctor Barrancos.

"En personas sintomáticas, se aconseja esperar cuatro semanas desde el inicio de la sintomatología", pero en cualquiera de los dos casos, "se debería continuar con la vacunación con su segunda dosis", afirma Barrancos.

No pasa nada porque se superen los 21 días entre una dosis y otra, pero sí al contrario: "Tenemos un margen. Lo que no podríamos es suministrar la segunda dosis por debajo de los 19 días porque la inmunidad no sería efectiva y tendríamos que poner una nueva dosis", concluye.