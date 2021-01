Se suspende 'Sábado Deluxe' por el temporal de nieve en Madrid

El fuerte temporal de nieve que ha afectado desde este viernes a la capital ha terminado por afectar también a la emisión del programa Sábado Deluxe, que finalmente se ha suspendido.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha asegurado que, "lamentablemente", este sábado "no os vamos a poder acompañar debido al grave temporal de nieve que tenemos en Madrid".

Según Sábado Deluxe, "lo hemos intentado hasta el último momento, pero al final no ha podido ser", han concluido.

La borrasca Filomena ha dificultado el acceso de muchos trabajadores a sus puestos de trabajo este sábado en la capital, que ha amanecido cubierta por un manto de nieve. En Telecinco han sido varios los programas afectados: la presentadora María Patiño, de Socialité, tuvo que presentar el programa desde el salón de su casa, mientras que algunos colaboradores de Sálvame, como Chelo García-Cortés, no pudieron regresar este viernes a sus casas y pasaron la noche en un hotel próximo a las instalaciones de Mediaset.

La presentadora de Viva la vida, Emma García, logró llegar este sábado hasta Telecinco, pero ha advertido con un "yo no vuelvo" que se quedaría allí a dormir. "Os puedo asegurar que cuando he llegado aquí he respirado con un dolor de estómago y con el corazón encogido", ha contado.

Algo similar le ocurrió este viernes al presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, que se quedó atrapado en la sede de la cadena y este sábado ha vuelto a presentar los informativos al no poder llegar hasta allí los presentadores del equipo de fin de semana.