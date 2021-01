El temporal de nieve dificulta la circulación por carretera pero no causa incidencias importantes

Ante esta situación, el Gobierno de Navarra ha insistido en su llamamiento de que se eviten desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, y que en cualquier caso se extremen las medidas de precaución al volante.

El Ejecutivo foral mantiene activado el Nivel 1 de la Situación de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (Platena) y el Nivel 2 del Plan de Vialidad Invernal, que contempla la constitución del Consejo Asesor de Emergencia, del que forman parte, entre otros, los directores generales de los departamentos implicados, responsables de Aemet y de los cuerpos de seguridad y bomberos, y representantes de administraciones municipales.

El CAE ha mantenido este sábado dos reuniones de seguimiento de la situación creada por el temporal en la que sus integrantes han valorado positivamente la coordinación de los distintos servicios asistenciales y de seguridad movilizados ante la llegada del temporal. Asimismo, han mostrado su agradecimiento a la ciudadanía por "mantener un comportamiento responsable al limitar sus movimientos, lo que ha evitado la intervención de los equipos sanitarios y de rescate".

Durante toda la jornada se han limpiado los accesos a los hospitales y centros médicos, y aunque se han registrado numerosos accidentes en ningún caso han producido heridos. Destacan la caída de un coche al río en Peralta cuyo conductor ha salido del agua por sus medios e ileso, y la salida de vía con posterior choque contra un árbol en Tudela con lesiones leves de una menor que no han requerido asistencia médica, ha informado el Gobierno de Navarra.

Los pronósticos meteorológicos prevén que se mantendrán las precipitaciones de nieve durante la próxima noche, aunque disminuirán a lo largo de la madrugada hasta cesar prácticamente hacia las 7 horas.

En estos momentos (19.30 horas) la Autovía del Ebro (A-68) se mantiene cerrada al tráfico pesado, en dirección Zaragoza, por la nieve acumulada en el tramo de Aragón. En cuanto a la red secundaria, la NA-137 (Burgi-Isaba-Francia), se encuentra cerrada a partir del pk. 47 (puerto de Belagua, Venta de Juan Pito), y en la N-2011 (Salazar-Francia) está cerrado el puerto de Larrau. Son necesarias las cadenas en la NA-718 (Estella-Olazagutia), entre los pk. 17 y 38 (puerto de Urbasa); NA-7210 (Meano- Araba) entre los pk 4,9 y 6,3; NA-7230 (Viana-Aguilar de Codés), entre los pk 8 y 16,9 (puerto de Aras); NA-7510, acceso a San Miguel de Aralar, desde el pk 4 (Baraibar); NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides), entre los pk. 11 y 24 (puerto de Urkiaga); NA-1740 (Irurita-Eugi) del pk 6 al 22 (Puerto de Artesiaga); NA-176, (Garde-Ansó), a partir del pk 8 (puerto de Matamachos), NA-2000 (Isaba-Zuriza) desde su inicio; NA-2520 (Olagüe-Zubiri), a partir del pk. 5 (puerto de Egozkue).

La Dirección General de Obras Públicas e infraestructuras mantiene en servicio la totalidad de los recursos previstos en el Plan de Vialidad Invernal, lo que supone la activación de los 91 equipos quitanieves del Gobierno de Navarra, así como otros 35 equipos de los que disponen las autovías y autopistas en concesión AP-15, A-12 y A-21. Cabe recordar también que el Gobierno de Navarra tiene cedidos más de un centenar de equipos quitanieves (cuñas y láminas) a 111 localidades para facilitarles la retirada de nieve y la limpieza de calles y caminos locales de su competencia.

A partir de las 22 horas y hasta las 6 horas de mañana, domingo, serán 82 las máquinas quitanieves que vigilarán el estado de las carreteras y la posible formación de placas de hielo en la calzada.

SUPRESIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS Y AUTOBUSES

El Gobierno de Navarra ha informado, además, que Adif no garantiza el estado de las infraestructuras, por lo que ha suspendido el servicio ferroviario de Media Distancia Zaragoza-Castejón-Pamplona, y mantiene el servicio en el trayecto Pamplona-Vitoria-Miranda de Ebro en función de la evolución y avance del Temporal.

Por otra parte, han sido suspendidas varias líneas de transporte interurbano de viajeros, fundamentalmente las que tienen como destino localidades de La Rioja, Aragón y Castilla y León, a petición de las autoridades de dichas comunidades debido a la afectación del temporal de nieve en sus carreteras. Se aconseja a los usuarios que consulten qué trayectos son los que se mantienen.

Dichas comunidades han pedido también a Navarra que retenga los camiones que se dirijan a sus territorios por las dificultades que encontrarían para circular por su red viaria. A medida que han ido mejorando las condiciones para la conducción han ido saliendo de la Comunidad foral en convoyes escoltados por agentes de tráfico.

Las adversas condiciones meteorológicas y la nieve acumulada complican los desplazamientos por carretera, por ello el Gobierno de Navarra recomienda evitar los viajes innecesarios. Si por causas de fuerza mayor es preciso viajar por carretera, deben consultarse las inclemencias meteorológicas en la zona a través de los medios de comunicación y del estado de las carreteras a través del teléfono 848 423 500 o en la página web de Información sobre el estado de las carreteras de Navarra.

Además, el Gobierno de Navarra pide a la población que no use el vehículo para actividades no esenciales y que se eviten situaciones que en estas circunstancias pueden ser de riesgo, como las salidas al monte, ante la posibilidad de quedarse aislados en lugares apartados lo que requeriría la intervención de equipos de rescate que podrían ser necesarios en otras actuaciones urgentes. Asimismo aconseja no acudir a disfrutar de la nieve y en cualquier caso, en el caso de hacerlo, no aparcar los vehículos de tal forma que dificulten el trabajo de las máquinas quitanieves o que obstruyan la circulación. Se ruega además que atiendan las indicaciones de los agentes de tráfico y la señalización.