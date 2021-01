LaVie Mini, el PC para gaming con diseño de consola portátil de Lenovo que recuerda a la Nintendo Switch

En el marco de la celebración del CES, Lenovo y NEC han mostrado cómo sería su idea perfecta de unión entre los mundos de las consolas y los ordenadores: LaVie Mini es un concepto híbrido de consola de videojuegos portátil y PC que incluye pantalla táctil, controlador y accesorios de base.

Para aquellos que no están familiarizados con el nombre, LaVie es una empresa conjunta entre Lenovo y NEC. Este dispositivo es solo un prototipo, pero de hacerse realidad sería -al menos sobre el papel- bastante potente: tendría una pantalla táctil de 8 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles y un procesador Intel de 11 generación con gráficos Xe. El diseño conceptual lleva un sensor táctil óptico al estilo Blackberry.

LaVie Mini quiere ser una computadora portátil para juegos aún más poderosa que la Nintendo Switch, consola a la que recuerda mucho su diseño cuando su forma original dobla el teclado hacia atrás y se añade el accesorio de controlador de juegos que también incluye.

Forma original del mini PC LaVie Mini. Lenovo

El controlador tiene los mismos botones y diseño que el gamepad de Xbox, por lo que será familiar para muchos jugadores, aunque probablemente el peso no lo sea: la computadora portátil pesa 1,28 libras -unos 0,6kg- sin el controlador conectado. En comparación, la Nintendo Switch pesa 0,88 libras -unos 0,4kg- con el Joy-Con adjunto.

Según este prototipo publicado por Lenovo del mini PC LaVie Mini admitiría un accesorio de base opcional si alguna vez llega al mercado.

Imagen conceptual del mini PC LaVie Mini con un accesorio de base. Lenovo

Por el momento, no hay un precio anunciado ni una fecha de lanzamiento para el LaVie Mini y solo es un concepto presentado en el CES, algo que ya sabemos que no es una garantía pues hemos visto a muchos fabricantes de ordenadores presentar ideas similares en esta feria que luego no se han llegado a desarrollar.

