Muere el rapero Deezer D, actor de 'Urgencias', a los 55 años

El rapero y actor Deezer D, conocido por interpretar al enfermero Malik McGrath en la serie estadounidense Urgencias, ha fallecido a los 55 años.

Según informa el medio Deadline, Deezer D —cuyo verdadero nombre era Dearon Thompson— ha muerto de un ataque al corazón.

Al parecer, la familia de Deezer D habría encontrado el cuerpo sin vida en su vivienda de Los Ángeles el jueves por la mañana. Según ha informado su hermano Marshawn a la web TMZ, la causa de la muerte sería un ataque cardíaco, si bien no hay aún confirmación oficial.

El rapero se había sometido a una cirugía cardíaca importante en 2009, una operación de 6 horas de duración con la que se reemplazó su aorta y se reparó una válvula cardíaca.

Deezer D apareció en todas las temporadas de la conocida serie protagonizada por George Clooney, Noah Wyle o Julianna Margulies, y que la cadena NBC emitió entre 1994 y 2009.

Tras concluir la serie, Deezer D se centró en su faceta musical y lanzó el álbum de rap Delayed, But Not Denied. Este viernes también se publicó, de manera póstuma, su última canción, History Can’t Be Stopped.