Colaboradores de 'Sálvame' pasan la noche en un hotel al no poder regresar a sus casas

La potente borrasca Filomena ha afectado este viernes a los colaboradores de Sálvame, que ya durante la emisión del programa dudaban de si podrían regresar a sus casas. Algunos de ellos, como Chelo García-Cortés, se vio obligada a pasar la noche en un hotel cercano a las instalaciones de Telecinco, mientras que otros, como Lydia Lozano, consiguió llegar a su domicilio, no sin antes vivir una auténtica odisea.

Tal y como ha contado García-Cortés este sábado en el programa Socialité, la colaboradora ha pasado la noche en el hotel Villa Madrid, cerca de Mediaset. "Yo no recordaba una nevada igual en mi vida", ha asegurado.

La colaboradora se ha mostrado de acuerdo con la recomendación hecha por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para quedarse en casa por la situación peligrosa de las calles, con ramas de árboles que pueden caerse debido al peso de la nieve, pero ha lanzado un duro mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo soy testigo del trabajo que están haciendo desde ayer las unidades de la Policía Municipal, están haciendo lo inexplicable. Lo que yo no entiendo es que llevamos días anunciando que llega Filomena, y no hay sal, los particulares están intentando quitar la nieve de las calles para la gente enferma pueda acudir a los hospitales... Me parece que en estos momentos todos tenemos que ser solidarios, y si la señora Ayuso no aparece, aquí estamos todos para quitar la nieve de las calles".

Chelo García-Cortés también ha explicado cómo ha sido la decisión de pernoctar en un hotel próximo a las instalaciones de Mediaset ante la fuerte nevada. "Ayer fue realmente un caos, llegaban los taxis a la sede de Telecinco, pero no llevaban cadenas y pasaban de nosotros". La colaboradora ha contado que compañeras suyas, como Gema, la directora del Deluxe o Lydia (Lozano) "han tenido que ir andando" en algunos tramos para llegar a sus casas.

"Hay un momento de situación crítica, tenemos compañeras como Lydia, como Gema, como Belén Esteban, como Mila (Ximénez), que lo han pasado muy mal para llegar a casa. Ayer fue un momento de agruparnos todos, y al final, gracias a la gestión de la unidad de Policía Municipal, nosotros llegamos al hotel sanos y salvos", ha indicado Chelo García-Cortés.

Por su parte, Lydia Lozano también ha entrado en conexión telefónica con el programa Socialité para contar, de primera mano, la odisea que vivió este viernes para llegar a su casa.

"Salimos de Telecinco, no conseguíamos taxis porque no tenían cadenas, Finalmente, Ro consigue dos taxis, uno para Matamoros con Mila, y otro para Gema y para mí", ha asegurado.

"De repente, nuestro taxi no salía, lo tuvieron que empujar y el taxista dijo que no nos llevaba ni de broma", ha añadido. Finalmente, optaron por ir caminando hasta el transporte público, "que andando en un día soleado son media hora, veinte minutos".

"No sabíamos dónde parar, no sabíamos si teníamos taxi al salir de las estaciones de metro. La gente anduvo desde las estaciones hasta sus casas, como todo el mundo", ha proseguido Lydia Lozano, que ha asegurado que este sábado está atrapada en su casa "porque se han caído dos árboles a la salida de mi casa".