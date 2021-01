WhatsApp: así podrás usar la app en varios dispositivos a la vez

WhatsApp está trabajando en una nueva funcionalidad que te permitirá usar tu cuenta en múltiples dispositivos al mismo tiempo, sin requerir una conexión activa a internet en el dispositivo principal, es decir, en tu teléfono móvil.

Ya te hablamos de ella en una noticia anterior, pero ahora sabemos un poco más: según informaba esta semana WABetaInfo, esta característica podría estar más cerca de lo que pensábamos, ya que la compañía está desarrollando una versión beta de WhatsApp Web/Desktop para que los usuarios puedan probar la función multidispositivo del servicio de mensajería instantánea.

Aunque la función 'real' aún no está disponible, la página web -conocida por descubrir novedades sobre WhatsApp- ha compartido una vista previa de cómo será esta nueva experiencia de uso.

Así será la nueva función multidispositivo para WhatsApp Web. WABetaInfo

"Cuando WhatsApp esté listo para ofrecer una Beta pública, en la configuración de WhatsApp Web/Desktop para Android habrá una nueva opción para unirse a ella", afirma la información proporcionada en WABetaInfo.

¿No te ha pasado más de una vez que te quedas sin batería y ya no puedes utilizar WhatsApp a través de tu ordenador o tu tablet? La principal novedad de esta actualización es que podrás usar WhatsApp en tu dispositivo -ya sea a través del navegador con WhatsApp Web o directamente con el programa WhatsApp Desktop- sin necesidad de que la aplicación esté activa en tu teléfono, de manera que podría estar desconectado, por ejemplo.

No obstante, desde WABetaInfo advierten de que "al estar en desarrollo y aún no estar lista", es posible que algunas funcionalidades de la app "no estén disponibles", por ejemplo, la posibilidad de silenciar, archivar y eliminar chats y mensajes, pero "su soporte se agregará en una compilación futura".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.