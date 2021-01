María Patiño, obligada a presentar 'Socialité' desde el salón de su casa por la nevada

La fuerte nevada caída en Madrid provocada por el paso de la borrasca Filomena ha impedido que la presentadora María Patiño pudiese acudir este sábado a las instalaciones de Telecinco para presentar Socialité, por lo que finalmente tuvo que conducir el programa desde el salón de su casa, en pleno centro de Madrid.

Sentada en un sofá, ataviada con un jersey y un gorro de punto, y acompañada por una libreta, Patiño se ha referido a Madrid como "una ciudad absolutamente colapsada por la nieve". Para la presentadora, este ha sido "un día que, sin duda, no vamos a olvidar nunca".

"Creo que se han dado cuenta de que no estoy en el plató, les contaré el porqué, pero mis compañeros han podido llegar a primera hora a la redacción y tengo la ayuda de todos ellos, y en especial la de mi compañera Giovanna González", se ha referido Patiño al presentar a su compañera, que sí se encontraba en el plató de Socialité.

"Esta mañana me han dado la opción de poder ir hasta el metro y desde el metro desplazarme hasta la sede. Pero cuando he bajado a mi barrio me he asustado", ha explicado María Patiño.

Acto seguido, la presentadora se ha levantado para mostrar el estado en el que se encontraban los alrededores de su vivienda. "Mirad la terraza, está inundada de nieve", ha indicado. Patiño ha ido más allá y salió al balcón para escalar la montaña de nieve que lo cubría. "Esto es simplemente una imagen que representa todo lo que estamos viviendo en una semana tan jorobada".

Asimismo, la presentadora les ha lanzado una pregunta a sus compañeros que estaban en las instalaciones de Mediaset: "¿A qué hora os habéis levantado para llegar? ¿A las dos de la mañana?".

"En mi caso, me he levantado a las seis de la mañana, y a las seis y media he cogido el metro. He tenido que hacer bastantes cosas para llegar, pero al final, a las nueve y media, aquí estábamos. Pero no ha sido nada fácil. Estaban los trenes llenos, algunas líneas no funcionaban... Y para llegar desde el metro hasta aquí hemos tenido que ir por una montaña de nieve como la que tienes tú", le ha respondido Giovanna desde el plató.

Para mostrar las dificultades que ha tenido para salir de casa, María Patiño grabó además un vídeo por el céntrico barrio de Chamberí, donde vive: "Fui testigo de que habían desaparecido las carreteras y las calles", ha contado, sorprendida.

Las imágenes han mostrado a la presentadora, con las piernas enterradas hasta la rodilla en la nieve, mientras enseñaba una calle completamente nevada. "Es impresionante", calificaba Patiño mientras trataba de caminar, con gran dificultad. "Hay como 60 centímetros de nieve, es impresionante, esto jamás se ha podido vivir en Madrid. Apenas hay gente, niños, algún que otro muñeco...", ha descrito Patiño.

"Yo estaba sorprendida", ha reconocido la presentadora. "Nos habían avisado de que Filomena iba a llegar con fuerza, pero esta mañana ya me asusté, porque el miedo que tengo es que vamos a tener muy bajas temperaturas en los próximos días, y toda esta capa de nieve que tengo en el balcón se puede convertir en hielo y está empezando a dar de sí la parte de arriba de mi casa, y es lo que realmente me asusta", ha admitido.