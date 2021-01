Alcaldes de Sierra Norte de Guadalajara piden ayuda urgente por peligro de aislamiento: "También existimos"

"Acordaros de que existimos y enviar una quitanieves porque esto es Siberia" ha declarado a Europa Press la alcaldesa de Majaelrayo, Sonia Atienza, manifestación a la que también se ha sumado el alcalde de Campillo de Ranas, Francisco Maroto, coincidiendo ambos en que hay un trato discriminatorio entre las ciudades y los pueblos y en que de esta forma no se puede conseguir el asentamiento en el medio rural.

Ante este temporal se sienten "abandonados" por la situación que sufren sus pueblos cuando tienen que plantear la necesidad de que las máquinas quitanieves lleguen a sus municipios o una simple máquina con saladora.

De ahí que ambos regidores reivindiquen a la Diputación Provincial de Guadalajara que les envíe alguna maquina quitanieves para abrir la carretera o que les dejen algún vehículo con una pala y una saladora y ellos mismos se encargarán de abrir las calles principales para limpiar el metro de nieve que tienen en la puerta de sus casas, ha afirmado Atienza.

Y es que, aunque este temporal viene de hace varios días, en la Sierra Norte ya tenían en Nochevieja una fuerte helada a la que se han sumado ahora estas nevadas.

"Es una petición histórica de todos los alcaldes", ha dicho de su lado Maroto, aún sabiendo que la respuesta de la Corporación Provincial es que el convenio que tienen solo permite las quitanieves en carretera, a lo que estos regidores responden instando a suscribir un nuevo acuerdo acorde a estas situaciones.

"No pedimos que vengan ahora mismo ni que se limpie el pueblo entero pero si que, al menos, se haga transitable el recorrido que hace el camión de la basura", ha precisado Maroto preguntándose cómo se puede hablar de asentamiento rural cuando a los mayores les da miedo quedarse ante el temor de que no llegue el médico, los jóvenes no pueden sin salir a la puerta y ni llega el panadero, ni el cartero ni la enfermera.

"Hay mayores que toman medicación, otros con problemas de corazón que tienen mucho miedo y por eso ya no se quedan. Las pequeñas cosas son las que contribuyen a que se asiente la población", ha apostillado este alcalde tras insistir en que en su pueblo hay hielo en las calles desde Nochevieja,

"Majaelrayo está completamente aislado ahora mismo. Ante cualquier urgencia, aquí nos morimos congelados todos y no se entera nadie hasta dentro de tres días", ha señalado por su parte la alcaldesa de Majaelrayo, Sonia Atienza.

Ella misma ha salido a atender a sus gallinas y ha tenido que tirar de la pala para hacer un carril. "¿Cómo va a venir la gente a vivir al medio rural si no nos ayudan?", ha dicho Atienza tras realizar una visita a una madre con su hija que llegaban recientemente al pueblo a vivir y que no han podido ni encender al chimenea porque "revocaba" debido a la ventisca.

Su temor ahora es que el peso de la nieve rompa algún poste y se queden sin luz. "Aquí no tenemos los medios de ciudades como Guadalajara capital o Molina", ha apuntado ambos preguntándose como accederá el transporte ante una emergencia para solventar en las próximas horas "porque no podrían afrontarla".

El alcalde de Campillo también ha tenido que atender a los animales y ha vuelto a insistir en que el despoblamiento rural está motivado en parte por este tipo de situaciones porque "la gente no está dispuesta a soportar esto pero en el siglo XXI había que poner remedios colectivos que no se ponen".

COMPRARÁN MEDIOS PROPIOS

Así, Campillo, pese a su escaso presupuesto, van a comprar un coche con una pala para que esto no les vuelva a pasar pero considera "una pena" que pequeños ayuntamientos tengan que hacer uso de sus ínfimos recursos para atender situaciones ocasionales cuando deberían ser las administraciones las que afrontaran este coste.

"Yo no digo que vinieran hoy o mañana pero en unos días", ha insistido Maroto con el fin de poder garantizar la movilidad en estos pueblos, ya que cree que ahora no va ni el panadero, ni el cartero ni llegan los serviios médicos.

Según Maroto, la discriminación se evidencia claramente en que si bien en Guadalajara los operarios ya están actuando para tratar de despejar carreteras y calles, en Campillo o Majaelrayo, entre otros pueblos, como no llueva, tendrán nieve para un mes.

Estas y otras razones han llevado a pequeños consistorios como el de Campillo de Ranas a querer tener su propia máquina para poder afrontar este tipo de situaciones aunque para Maroto "es una pena que un ayuntamiento tan pequeño tenga que destinar sus escasos recursos para tres veces al año que nieva tanto".

"No queremos una parada de metro en Campillo de Ranas sino un servicio esencial para momentos concretos como el que recibimos con mucha eficacia por parte de Diputación desde los centros comarcales para reparaciones eléctricas y de fontanería. Esto sería uno más", ha concluido agradeciendo al Ayuntamiento de Tamajón que les haya dejado su máquina las veces que la han requerido.