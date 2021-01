La odisea de conductores atrapados en Madrid: "Llevaba en el coche desde el viernes, al final lo he dejado tirado donde he podido"

La brutal borrasca Filomena que este sábado continúa azotando España dejó en la noche de este viernes al sábado a miles de conductores atrapados en las carreteras de la Comunidad de Madrid, y a pesar de que ya unas mil personas han podido ser rescatadas de sus vehículos, muchas continúan aún sin saber cuándo llegarán a hogares.

Es el caso de Claudia, una madrileña que volvía a casa desde el tanatorio La Paz junto a varios familiares, y que ha estado bajo la nieve desde la tarde de este viernes. "Llevamos atrapados en la carretera desde las 19:00 horas de la tarde de ayer [viernes] en la M-607 volviendo del tanatorio La Paz", cuenta a 20Minutos.

"Suerte que nos quedamos parados al lado de una gasolinera y pudimos cruzar a coger gasolina en bolsas y agua", explica, ya que las autoridades "no nos han dado ni comida ni agua" aunque "sí que se ha acercado alguna persona [para ayudar] pero de madrugada".

En cuanto a la atención recibida, Claudia asegura que "la Guardia Civil nos ha informado de que no tenían ni idea" de cuánto tiempo podrían estar ahí y "a la UME no la he visto en ningún momento. Entiendo que han atendido a gente que estaba pasándolo mal y que estaban con palas cerca del Ramón y Cajal para que pudiera pasar el quitanieves".

"Están colapsados. No echo en cara nada porque han ayudado en lo que han podido. Llevan 20 horas despiertos, igual que todos", ha puntualizado. "Esto es para no creérselo (...) No lo he vivido en la vida", señala a este diario.

Sus padres sí han podido salir del desierto nevado en el que se ha convertido la carretera. "Los bomberos han sacado a mis padres, que iban en otro coche, se habían quedado ya... que les llegaba la nieve hasta el techo del coche, estaban completamente enterrados. Han ido a por ellos y les han dejado en el metro de Barrio del Pilar", relata.

"Han hecho lo que han podido, pero esto se podía haber prevenido", denuncia, al mismo tiempo que comenta que "si había esa predicción de que iba a haber tan mala nieve y que no había quitanieves suficientes para quitar la nieve y echar sal, lo suyo es que se hubiera avisado a la población que coja esas carreteras"..

"Avanzamos un kilómetro en 14 horas", dice, "es increíble, no sé como si sabían esto no cerraron ayer por la mañana la carretera", se pregunta incrédula. En la mañana de este sábado y con la ayuda del quitanieves pudieron llegar cerca de Plaza de Castilla, "porque el camino allí ya estaba todo lleno de nieve" y era imposible pasar.

Tras toda una noche de espera han decidido dejar el coche en la carretera e intentar coger el metro. "Hemos ido a Arturo Soria porque había mucha nieve [en Plaza de Castilla] (...). Hemos venido a casa de mis tíos y he dejado el coche tirado donde he podido. A ver si podemos coger el metro y volver a casa", narra esta conductora que ha sufrido las inclemencias del tiempo.