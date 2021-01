Hosteleros ven "desproporcionadas" las nuevas restricciones y los ayuntamientos piden ayudas para el sector

En el caso de Santiago, donde, además de tener limitado el horario hasta las 18,00 horas, únicamente se podrá servir en terrazas con grupos de un máximo cuatro personas, Lois López, directivo de la Asociación Hostelería Compostelana, ha cuestionado la medida y el hecho de que no se les dé "un pequeño margen de adaptación".

"Únicamente la hostelería es la penalizada y estas restricciones, desproporcionadas, no van acompañadas de medidas económicas". "Se hace sin escuchar las opiniones del sector", ha lamentado también.

Esta asociación, en un comunicado remitido a los medios, denuncia, al respecto, que hay "un alto porcentaje de ayudas sin conceder". "Como, por ejemplo, de hasta un 90% en el caso de la línea de microempresas de la Xunta". "Se anunció que se ingresarían mitad en diciembre y mitad en enero pero a día de hoy aún no se hizo efectiva ninguna cantidad", apostilla.

Por otra parte, rechaza que el aumento de positivos durante las fiestas navideñas sea "responsabilidad del sector". "En el pasado diciembre los bares y restaurantes no acogieron ni fiestasni cenas de empresas y sufrieron una merma de los ingresos de un 80% y en ese período sí que hubo una movilidad específica en otros ámbitos, como fiestas personales, donde no hay ningún tipo de medidas de seguridad ni higiene", añade.

PROTESTAS

En similares términos, se ha manifestado el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que ha avanzado que han convocado una cacerolada en María Pita el próximo martes, a las 19,00 horas, para trasladar que no son "responsables" del nivel de contagios.

"Muy indignados", ha resumido sobre la valoración del sector a las restricciones. Así, ha asegurado no entender que se permitiesen centros comerciales "llenos" o reuniones familiares y que ahora se adopte esta medida con el sector. "Todas las Navidades llevamos con restricciones, la situación es límite y la mayoría no ha cobrado las ayudas", ha recalcado.

"Es el entierro anticipado de muchos establecimientos", ha resumido el presidente de la Federación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández. "La administración tiene que tener en cuenta esta situación", ha dicho. Respetando la decisión adoptada por el comité clínico, ha coincidido con otros hosteleros en que "quizás hubiera sido mejor que la libertad de la vida social no fuera tan grande". "La otra pregunta es si se mejorará con que la hostelería cierre a las 18,00 horas".

PREOCUPACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, los ayuntamientos han coincidido en trasladar su respeto a las decisiones del comité clínico, pero también en su preocupación por las consecuencias en la hostelería. "La situación epidemiológica es grave", ha admitido la regidora de A Coruña, Inés Rey, quien añade que respeta "por responsabilidad" las decisiones. No obstante, considera que deben venir acompañadas de "mayores ayudas" a la hostelería y que sean "más ágiles".

Al respecto, incide en que "a pesar de no tener competencias", el consistorio adoptó medidas como bonificaciones fiscales o la puesta en marcha del plan de reactivación económica y social, cita, entre otros ejemplos.

Desde el ayuntamiento de Ourense se han remitido a trasladar que se cumplirá con las medidas de Sanidade. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, afirma que espera que la Xunta "médicamente lo esté haciendo mejor que institucionalmente ya que como autoridad sanitaria delegada que soy, no fui informado por parte de la administración autonómica".

A su vez, el alcalde de Teo (A Coruña), Rafael Sisto, asegura que trabajarán para que se cumplan las medidas, aunque ha mostrado "cierta sorpresa porque el conselleiro señale las fiestas y los botellones como causa importante del aumento", indicó sobre los contagios.

"Supongo que tienen datos que no tenemos para hacer esa valoración", ha apostillado al cuestionar que se hable "de la hostelería y la juventud como responsables". "Puede ser eso como puede ser una cena familiar", ha sentenciado.

Otro alcalde, el de Culleredo, José Ramón Rioboo, sostiene que "el no endurecimiento de cara a las Navidades en las medidas nos ha llevado a que ahora mismo tengamos que acatar nuevas directrices". De ellas, incide en que son "especialmente duras para el sector hostelero". Mientras, insta a no relajarse ante unas cifras que se prevé se incrementen al no tener "las cifras totales después de las fiestas navideñas".