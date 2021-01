Mobilitat inicia l'adequació de tres solars com a aparcament provisional

El Servei de Mobilitat Sostenible ha iniciat els treballs d'adequació de tres solars situats entre els carrers Flor de Maig i Pintor Jover (la Font de Sant Lluís), al carrer Castellonet de la Conquesta (Benicalap) i entre els carrers Nino Bravo i Alcalde Gisbert Risco (Montolivet), per al seu ús provisional com a aparcaments.

Segons han informat des d'aquest departament, ja s'han col·locat els senyals perimetrals que indiquen la prohibició d'estacionar, de manera que les parcel·les queden buidades i es puguen iniciar les obres amb tota la maquinària el dilluns 11, sempre que ho permeten les condicions meteorològiques.

Les tres actuacions sumen en el seu conjunt una superfície total de 10.370 metres quadrats i 443 places d'estacionament, de les quals 15 són per a persones amb mobilitat reduïda.

Les obres d'adequació del solar situat entre els carrers Nino Bravo i Alcalde Gisbert Rico, que té una superfície de 5.600 metres quadrats, van ser adjudicades el passat 8 de setembre per un import de 149.834,51 euros (IVA inclòs). Va resultar adjudicatària la mercantil Grup Bertolín SAU, que té un termini de dos mesos per a dur a terme els treballs, que permetran disposar de 230 places d'estacionament general, i set per a persones amb mobilitat reduïda.

Per part seua, tant l'adequació del solar de 3.150 m² del carrer Castellonet de la Conquesta, com el de 1.620 m² del carrer Flor de Maig, adjudicats tots dos el passat 6 d'octubre també a la mercantil Grup Bertolín SAU, tenen prevista una duració de 30 dies. En el cas del solar de Flor de Maig l'import d'adjudicació ha sigut de 50.660,64 €, i el de Castellonet de la Conquesta de 66.089,76 € (IVA inclòs en els dos casos). Albergaran, respectivament, 66 places generals i 4 PMR, i 132 places generals i 4 PMR.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha manifestat que aquestes actuacions "posen fi a la situació de perillositat que suposava l'estacionament no autoritzat en aquests enclavaments, que fins i tot es realitzava sobre les voreres, la qual cosa no està autoritzat, i a més suposa un evident perill per als vianants".

A més, ha afegit, "aquestes actuacions, o qualsevol altra com una instal·lació esportiva, ajuden a endreçar els espais que fins ara eren insalubres". No obstant això, l'edil ha recordat que els compromisos de sostenibilitat i canvi climàtic subscrits pel Ple Municipal en les últimes dècades "obliguen a la Corporació Municipal a no generar noves bosses d'estacionament a la ciutat, sinó a reduir-lo i recuperar espai públic".

"Per això –ha afegit Grezzi- les futures actuacions d'aquest tipus hauran d'anar lligades sempre a l'aplicació prèvia a l'entorn de la zona d'estacionament exclusiva per a residents, que també s'aplicaria en l'aparcament provisional si finalment fóra necessari".

La condició d'aparcament "provisional" es deu al fet que l'ús d'aquests solars es destina, de moment, a l'estacionament fins que es definisca el seu ús definitiu d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).