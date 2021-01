Los estudiantes madrileños recogen firmas contra los exámenes presenciales en las universidades debido a la Covid

Estudiantes de la Universidad Autónoma, Universidad Rey Juan arlos, Universidad Carlos III y la Universidad Complutense suman más de 16.200 firmas, en 48 horas, en la plataforma change.org pidiendo que, debido al coronavirus, los exámenes se realicen de forma online y no presencial.

La petición que más firmas ha conseguido hasta el momento, iniciada por Arturo Omar, recoge que es "una incoherencia juntar a decenas de alumnos en una misma aula con las ventanas abiertas".

"Teniendo en cuenta que se estiman unas temperaturas aproximadas de 0 grados, llevaría a los alumnos a realizar unos exámenes en temperaturas no aptas para su correcta evaluación", recoge en su petición, según traslada a un comunicado change.org.

Este estudiante cree que se necesita asegurar "la seguridad y la salud no solo del alumnado y el personal docente sino también de sus familias" y es por ello que pide al Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, que los exámenes se realicen de forma telemática.

Por su parte, un alumno de la Universidad Carlos III de Madrid considera en su campaña, que ya ha conseguido más de 3.000 firmas, que "la posibilidad de contagio es muy elevada al reunir a tal cantidad de personas nada más haber finalizado unas fechas de festividad en las cuales cada persona ha mantenido contactos con diferentes círculos".

Del mismo modo se refiere Irene, otra alumna de la Universidad Complutense que ya recoge más de 3.700 firmas y asegura "no querer poner en riesgo" su salud ni la de sus familiares. Myriam, alumna también de la Complutense, apunta en su petición que "habrá personas que accederán a las aulas con mascarillas de tela no homologadas por lo que no se cumplirían las medidas de seguridad necesarias, eso sin contar con que hay muchos jóvenes que son asintomáticos".

En la Comunidad de Madrid también se han sumado más de 1.000 personas a una petición en similares términos que pide al Decanato de la Universidad de Alcalá de Henares que "suspenda las evaluaciones y pruebas presenciales debido al alto riesgo de aglomeraciones en el transporte público y las instalaciones del campus"