Covirus.- El CECOVA obri una borsa d'infermeres jubilades o sense activitat voluntàries per a accelerar la vacunació

Els col·legis d'Infermeria de València, Alacant i Castelló han arribat a un acord amb l'Agrupació Mutual Asseguradora (MESTRESSA) perquè les voluntàries posseïsquen una pòlissa de Responsabilitat Civil sense cost per a les assegurades i estan configurant el llistat d'infermeres jubilades o inactives que demanen inscriure's de forma altruista.

Segons el CECOVA, "conscients de la importància d'accelerar el procés de vacunació, diversos centenars d'infermeres jubilades, o que es troben sense activitat, s'han presentat voluntàries per a ajudar la immunització de la població" valenciana.

Davant el nombre de sol·licituds rebudes, els tres col·legis d'Infermeria de València, Alacant i Castelló, coordinats pel CECOVA, han iniciat un registre per a incorporar a totes les voluntàries.

"Davant l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i la urgent necessitat de vacunar al major nombre de persones, les infermeres han tornat a demostrar el seu compromís social", segons el president del CECOVA, Juan José Tirado, qui ha destacat "l'encomiable vocació humanitària de les professionals d'Infermeria que, encara que estaven jubilades o retirades de l'activitat, mostren la seua faceta més humanitària amb una solvència i capacitació que es mantenen actives durant tota la vida".

Els tres col·legis provincials estan configurant el llistat d'infermeres jubilades o inactives en l'exercici de la Infermeria que s'han posat en contacte amb les entitats per a oferir-se voluntàriament amb la finalitat de cobrir les necessitats que es generen, tant de vacunació com d'altres atencions que puguen alleujar la saturació que viu actualment el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

"Quant al segur de Responsabilitat Civil d'aquestes companyes voluntàries, els col·legis han arribat a un acord amb l'Agrupació Mutual Asseguradora (AMA) per a fer-los una pòlissa sense cost per a les assegurades", segons detalla el president de l'Associació de Jubilats del Col·legi d'Infermeria de València, Francisco Soto.

"TINDRE UNA MÀ"

"Si podem estendre una mà per a pal·liar la manca de plantilla en els hospitals, centres de salut i residències suposarà la nostra major satisfacció", afegeix Francisco Soto. Aquest infermer jubilat insistix que és "de crucial importància que la vacunació es realitze de la forma més ràpida per a immunitzar al percentatge de la població necessari per a frenar la pandèmia".

Segons el CECOVA, la figura de la infermera ha de potenciar-se durant la campanya perquè la vacunació constitueix "un acte complex que requereix una formació i/o experiència prèvia, especialment davant una vacuna que presenta unes característiques especials (cadena de fred, reconstitució, vials multidosi, etc.) També s'ha de reforçar la formació en l'actuació davant reaccions adverses immediates i la vigilància postvacunal".

La vacunació precisa també logística pel volum de població a vacunar i que exigeix "equips específics, espais diferents a la resta de processos i en horaris clarament diferenciats dels quals habitual i diàriament atenen a la població en els centres de salut. El solapament de les activitats, a més del risc que en aquesta situació comportaria, suposaria evidents inconvenients per a poder atendre adequadament les demandes de salut i repercutiria de manera molt negativa en l'organització dels equips i en la qualitat de l'atenció", recorda Tirado.

Els tres col·legis d'Infermeria, per a poder cobrir les telefonades de les infermeres interessades a prestar ajuda, han reforçat els equips de secretària que atendran les demandes i els suggeriments que puguen millorar el servici d'inoculació dels sèrums enfront del coronavirus.

El CECOVA insta al fet que des de la Conselleria de Sanitat es realitzen tots els esforços possibles per a agilitzar la distribució de vacunes, perquè puguen realitzar amb seguretat les accions necessàries per a afrontar i combatre la pandèmia a la Comunitat Valenciana.