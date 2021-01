Cvirus.- Hosbec proposa que les empreses hoteleres i turístiques es facen càrrec de la vacunació dels seus treballadors

Hosbec li ha recordat en un comunicat a Sanitat que el virus és la seua "guerra" i "cal guanyar-la lluitant 24 hores 7 dies a la setmana sense descans" pel que subratlla la importància de la celeritat de la vacunació.

Demanda que tot el personal sanitari, públic, privat o fins i tot farmacèutics i similars, estiguen preparats per a administrar vacunes i proposen que les empreses hoteleres i turístiques es facen càrrec de la vacunació dels seus treballadors per a evitar contagis en la planificació anticipada de la reobertura.

La indústria hotelera està planificant amb moltes setmanes i mesos d'antelació la reobertura i s'ofereix a Sanitat per a organitzar i córrer amb els gastos de la vacunació de tot el personal, fins i tot tots els que estan en ERTE, segons ha indicat l'organització que ha subratllat que si vacunen a tots els seus treballadors amb l'antelació suficient s'assegurarà que quan òbriguen els seus establiments ho faran en entorns "tremendament" segurs per al turisme

ÚNICA OPORTUNITAT

"El sector turístic de la Comunitat Valenciana ha entrat amb la tercera ona en la fase més crítica de la delicada situació que està patint amb motiu del coronavirus", ha indicat el col·lectiu que ha subratllat que en aquesta "fase crítica" és essencial que les autoritats competents, amb un "especial èmfasi" en l'autoritat sanitària, siga conscient que la vacunació és "la nostra única oportunitat de supervivència i que del seu procés depèn el futur de milers d'empreses i centenars de milers de treballadors vinculats a aquest sector d'activitat que està agonitzant".

En opinió d'Hosbec, "és necessari un canvi de mentalitat de 180 graus per a enguany 2021 i per a lluitar contra aquest virus: no és de rebut que el sector estiga patint un nou revés per les mesures restrictives i no es vacune ni a una sola persona durant el dia de Reis per ser un dia festiu o que s'hagen retardat vacunacions per vacances".

"Està clar que hem de recordar-los cada minut que estem en una guerra. I en les guerres no hi ha festes ni descans: cal planificar una actuació durant 24 hores, set dies a la setmana durant tot el temps necessari fins a aconseguir la immunitat de grup necessària per a eixir d'aquest", ha indicat el president d'Hosbec, Toni Mayor.

"Nosaltres som un sector que treballa 24/7/365 així que no veiem cap dificultat en açò més que l'adequada planificació i anticipació, que és el mínim que podem exigir als quals ens governen", ha afegit.

A més, creu que la vacunació "ha de ser una responsabilitat de tots: de la sanitat pública però també ha de tindre la col·laboració de la sanitat privada i de, fins i tot, tot el teixit empresarial. Les mútues, per exemple, tenen personal format per a realitzar vacunacions que deuen també integrar-se en aquest entramat per a accelerar tots els processos. El que han de sobrar ara són mans per a vacunar, és indignant que el que sobren siguen vacunes perquè no s'estan posant", ha dit.

El sector veu amb "desesperació com la desídia de les autoritats i de l'organització de la sanitat pública va a donar al trast amb les esperances de recuperar l'activitat entre Setmana Santa i l'estiu. "Amb el ritme actual no arribem ni al pròxim nadal el que suposarà la defunció de moltes de les nostres empreses".

En el costat contrari, i malgrat els problemes que també tenen, se situa el Regne Unit que ha posat tot el motor sanitari en marxa i ha accelerat la vacunació per a poder arribar a la immunitat de grup en el mes de març.

"Podríem trobar-nos que els turistes britànics puguen viatjar perquè ja tenen el passaport sanitari en estar immunitzats i no obstant açò, no puguen vindre a la Comunitat Valenciana perquè hem perdut dies preciosos menjant polvorons i tortell de Reis".