Coronavirus.- La Generalitat declara d'emergència les àrees d'aïllament per a temporers infectats

L'objectiu d'aquestes alternatives habitacionals, a proposta de la Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, és garantir la seguretat de les persones que treballen en la recol·lecció de les collites en el camp valencià.

De moment s'ha coordinat l'adequació i cessió d'espais en els municipis d'Albaida (València), Almassora, Borriana i Vila-real (Castelló) per als temporers que hagen de complir amb un període d'aïllament o quarantena i no disposen d'una vivenda on fer-ho amb garanties.

Les obres de condicionament comprenen tasques de neteja, dotació d'electrodomèstics i elements de parament, així com servicis de consergeria, manteniment, desinfecció periòdica de les instal·lacions, adquisició de gel hidroalcohòlic, guants i altres subministraments, per un import de 195.818 euros.