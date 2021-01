El Año Internacional Bigas Luna arrancará en València con dos exposiciones inéditas

De esta manera, la iniciativa cultural desarrollará "una nueva hoja de ruta con todas las medidas de seguridad y aforo reglamentarias" y cuya primera cita será en El Corte Inglés de Colón.

El 'macroevento' pretende "descubrir todas las aristas del genio a modo de homenaje al emblemático cineasta español, no solo desde su faceta de director, sino como precursor del New Media Art".

La primera de las exposiciones sobre Bigas Luna, 'La Libertad de los Símbolos', está comisariada por su hija Betty Bigas y ofrecerá una "muestra inédita de la visión personal del genio visionario". De hecho, todas las obras que se exhibirán "están realizadas sobre copias de guiones de sus películas o sobre papeles en los que hay anotaciones de sus pensamientos ofreciendo una muestra de su visión personal de los dos mundos que se representa gráficamente de manera expresionista", explica Betty Bigas.

La segunda de las muestras, 'Portrait Of An Artist', del artista internacional Bernardo Rivavelarde, acercará al espectador a su nuevo proyecto de New Media Art a través de una experiencia "totalmente vanguardista". "Esta exposición, -señala el autor- quiere mostrar una nueva experiencia a la hora de crear y mirar una obra de arte. Pretende acercar al gran público nuevos instrumentos del New media Art como apuesta artística de nuestro presente-futuro más inmediato".

Además, el próximo 21 de enero está prevista la presentación de la obra recopilatoria 'El legado cinematográfico de Bigas Luna' del catedrático en estudios hispánicos y cinematografía, Santiago Fouz.

El Año Bigas Luna -que aterrizará en primavera en Barcelona y culminará con una potente programación en la capital de España, Madrid, en marzo del 2022- es fruto de "una suma de sinergias entre instituciones público-privadas, que representa una apuesta decidida por la cultura", en palabras de su director, Xavier Martorell.

"Es sin duda, el arte de los nuevos medios que tanto Bigas Luna como precursor-visionario en España y Rivavelarde como artista contemporáneo consagrado, definen a la perfección como exponentes del arte vanguardista", añade.

En esta misma línea, tal y como afirma Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés "todo un lujo para nuestra entidad, no solo porque Bigas Luna fue pionero en el New Media Art, con el video arte, sino también porque Rivavelarde es la expresión del gran nivel alcanzado en esta modalidad artística a nivel mundial".