Fiscalia denuncia Agricultura per clorar aigua abocada al mar per a reduir contaminació fecal de les platges

Així consta en un dictamen de la fiscal instructora de les diligències, que sosté que de l'actuació de l'EPSAR i l'adjudicatària de la cloració, la Societat Agricultors de la Vega (SAV) es desprenen indicis de la comissió d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient previst en l'article 325 del Codi Penal, per la qual cosa remet la causa al Jutjat Degà de Massamagrell per al seu repartiment.

Fiscalia demana que es requerisca a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica perquè identifique els membres de la Comissió Tècnica de Seguiment de la qualitat de les aigües de bany de les platges dels municipis de l'Horta Nord, creada a conseqüència dels diferents episodis de tancaments de platges per contaminació microbiològica ocorreguts al juny i juliol de 2019 i que es remeta l'acta de la reunió en la qual es va adoptar la decisió de procedir a la cloració de les aigües de les séquies més conflictives.

Així mateix, sol·licita que s'aporte aquella documentació, informes o elements que van portar a la decisió de clorar les séquies en qüestió, o bé facilite la identitat de l'organisme que estiga en disposició de fer-ho i requerir tant a EPSAR com a SAV perquè aporten les analítiques i comprovacions dutes a terme per a controlar la cloració, o si escau, indiquen l'organisme encarregat de fer-ho.

Segons consta en la resolució, durant els mesos de juny i juliol de 2019 es van registrar diferents episodis de tancaments de platges a l'Horta Nord i a València per contaminació microbiològica, conforme a les anàlisis periòdiques d'aigües de bany que realitza la Direcció general de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura, en superar-se els límits establits en la legislació vigent per a aigües de bany.

CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES DEL TANCAMENT

Davant les conseqüències negatives que els tancaments de platges generaven en la ciutat de València i en les poblacions costaneres, la Conselleria va constituir una Comissió Tècnica de Seguiment de la qualitat de les aigües de bany de les platges, que va concloure amb que la contaminació fecal es va originar per l'abocament al mar dels excedents de les séquies de reg per l'abocament de vivendes aïllades que no estan connectades a les xarxes de clavegueram municipal.

La Comissió Tècnica creada per la Conselleria va plantejar la necessitat de rebaixar el nivell de contaminació fecal en les séquies abans del seu abocament i va acordar que l'EPSAR prepararia el necessari per a la cloració, uns treballs que es van declarar d'emergència" i es van adjudicar a la SAV, que els va realitzar entre el 5 i 6 d'agost. El dia 8 van aparéixer peixos morts en la desembocadura de la séquia de la Tanca (Medicalia-El Puig) al costat del mar.

Segons consta en la resolució, existeixen informes pericials dels quals es desprèn que existien altres mètodes "menys invasius" que la cloració de les séquies per a pal·liar i/o eliminar els efectes de la contaminació d'origen fecal en medis naturals, com un desviament de l'abocament de manera que no aconseguira la platja o una forta dilució.

A més, en no ser la cloració de les platges "una pràctica habitual, regulada o admissible des del punt de vista ambiental, no existixen paràmetres establits sobre aquest mecanisme de desinfecció per a evitar riscos ambientals o per a la salut de les persones", assenyala la resolució.