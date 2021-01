Cvirus.- Hostelers de València convoquen cassolades diàries per a denunciar la seua persecució i demanar un pla d'ajudes

La coordinadora denuncia el que qualifica de "contínua persecució a la qual està sotmès el sector per part de la Generalitat Valenciana", al mateix temps que assegura ser "víctima de les contínues mesures restrictives sense consistència ni evidències científiques que els situen de nou en el focus dels brots de contagi i repunt de casos".

En aquest sentit, demanen que "no se'ls estigmatitze, i que si es tracta de prendre mesures contundents per a frenar la tercera ona, que es decrete el tancament de totes les activitats no essencials a les 17.00 hores i no vagen únicament dirigides els locals d'hoteleria i oci".

"Solament així s'acurtaran -apunten- els terminis per a millorar l'evolució de la malaltia, que, juntament amb una major eficàcia en la campanya de vacunació, permetran alçar com més prompte millor les mesures restrictives per a les pimes i l'economia".

Davant aquesta situació d'"indignació, preocupació i incertesa", la coordinadora ha decidit "tornar a la càrrega", sota el paraigua de l'eslògan 'El Virus mata i la Generalitat i l'Ajuntament rematen', per a posar de manifest, insisteixen, "la incompetència d'aquestes institucions en la gestió de la crisi, el greuge comparatiu permanent contra l'hoteleria i la negligència demostrada en casos com el de l'organització de la cavalcada del dia de Reyes".

La cacerolada prevista per al dilluns es repetirà cada dia, a la mateixa hora, i pretén recaptar, també, el suport de tots els ciutadans que se senten "indignats per la nefasta gestió política de la crisi sanitària".

La protesta "es mantindrà fins que s'alcen les restriccions i es concrete un pla d'ajudes per a l'oci i l'hoteleria", en la negociació de la qual la Coordinadora de l'Hoteleria dels Barris de València exigeix "estar present i participar directament".

UN 10% DE VOLUM DE NEGOCI

"Tenint en compte les successives retallades, i que, en aquests moments, les pimes solament van a poder treballar fins a les 17.00 hores, el volum de negoci amb prou faenes va a ser d'un 10%, per la qual cosa l'obertura dels establiments va a provocar quantioses pèrdues i fa pràcticament impossible mantindre la seua activitat", adverteixen aquests empresaris.

En aquest context, les pimes manifesten: "No ens val ni ens anem a conformar amb qualsevol tipus de compensació econòmica que disfresse la realitat i siga un llavat de cara, perquè portem mesos veient com se'ns està prenent el pèl, restricció després de restricció i amb ajudes que obliguen a endeutar-nos, quan ja no podem més i està ja en joc fins al nostre propi patrimoni personal".