Clases vacías en Folgoso do Courel para reclamar a la Xunta que rectifique el diseño de las rutas de transporte escolar

La tónica predominante ha sido la de imágenes de aulas vacías, salvo por los profesores, como parte de una campaña de protestas emprendidas por las familias del municipio en defensa del modelo actual de transporte en la comarca, que hasta ahora estaba a cargo de conductores de taxi.

Pilar Veiga, una de las madres que participan en las movilizaciones, ha explicado que el colectivo está "a la espera" de que la Consellería de Educación responda a las alegaciones y reclamaciones presentadas por las familias, aunque "de momento" no saben nada.

Hasta el momento, el servicio estaba desarrollándose con taxistas de la localidad y organizado en seis rutas. El contrato caducaba en el mes de diciembre, por lo que la Consellería impulsó un proceso de renovación en concurso público que, según la comunidad escolar, impedirá a estos conductores mantenerse a cargo del mismo a pesar de llevar 30 años asumiendo el transporte.

"Lo que ofertan en un lote es que podrán entrar microbuses, que va a hacer que los niños tengan que realizar más kilómetros", explica, para advertir que estos vehículos "no pueden entrar en la mitad de las aldeas" y contarán con dificultades para circular por sus dimensiones.

Los padres quieren que las rutas y el servicio se mantengan "igual que estaban", puesto que "los niños no hacen más kilómetros de los necesarios" y ofrece confianza a las familias. Asimismo, apuestan por mantener los conductores actuales, para así defender "los puestos de trabajo en la zona".

Las familias han insistido en que no mandarán a sus hijos a clase "hasta que la Consellería responda" a sus requerimientos, presentados "hace más de una semana" por los padres e incluso por el propio Gobierno local, que apoya sus reivindicaciones.

UNA "REALIDAD DIFERENTE"

Los padres también han trasladado sus peticiones a los grupos parlamentarios del PSdeG y del BNG con el fin de elevar esta situación a la Cámara gallega.

La Confederación Anpas Galegas también ha emitido un comunicado de apoyo a sus reivindicaciones, y demanda "un trato diferenciado para una realidad diferente", como la que viven los vecinos do Courel.

En este sentido, ha advertido que la reducción de rutas prevista en el modelo actual provocará "un incremento muy considerable del tiempo de los recorridos", y todos los conductores actuales "se quedarían sin ese trabajo". "Esto supone que el 20% de las familias del colegio perderían buena parte de sus ingresos".

EN ESTUDIO

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se refirió también este viernes a la situación que se vive en Folgoso do Courel, y ha asegurado que la Xunta está "evaluando" cuestiones y aspectos de la convocatoria "que se puedan mejorar" o errores que se necesite "subsanar".

No obstante, quiso dejar claro "no se puede no hacer concurso público" para renovar los contratos, como exige la ley, y ha apelado a la "enorme complejidad técnica" de un concurso de estas dimensiones, que sacó a licitación un total de 58 lotes de transporte.

"Lo estamos evaluando técnicamente y en función de eso adoptaremos una decisión u otra", ha concluido.