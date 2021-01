Temporal.- Oltra demana als valencians que eviten desplaçaments a la neu: "El millor: manta i sofà"

Així ho ha indicat en la roda de premsa després del ple del Consell en relació amb el pas de 'Filomena' per la Comunitat Valenciana, on l'interior de València i Castelló estan en avís roig per neu i s'ha decretat la situació zero per nevades en nombroses comarques.

La vicepresidenta ha insistit que els valencians tinguen "molta cura" davant la situació de les carreteres, que consulten la informació de la Conselleria de Política Territorial, eviten desplaçaments innecessaris i ha agraït a tots els que estan treballant per la recuperació de la normalitat.

Així mateix, ha instat a seguir els consells del 112 GVA sobre l'ús d'estufes, brasers i les fonts de calor; cura amb deixar ximeneres enceses si no hi ha persones en la vivenda; evitar que s'acosten els menors o robes com cortines a elements de calefacció i amb possibles intoxicacions pel despreniment de monòxid de carboni de brasers.