El PP presenta denúncia per la "imprudent cavalcada" de Reis a València i demana obrir "expedient sancionador"

La portaveu d'aquesta formació en el consistori, María José Catalá, ha indicat, en un comunicat, que l'organització i el desenvolupament de l'acte d'arribada dels Reis Mags a la ciutat suposa fets que "són molt greus" per part de l'Ajuntament i ha assenyalat que es tracta d'una administració pública" que "ha de donar exemple i vetlar per la salut dels ciutadans".

En aquesta línia, ha apuntat que "aquest fet no pot quedar impune" i ha manifestat que "demanar disculpes" l'alcalde", Joan Ribó, "és el mínim que ha de fer", al mateix temps que ha insistit que "també ha d'assumir responsabilitats". Així, ha afirmat que "la Generalitat ha de ser exemplar" i ha reclamat, com arreplega la denúncia del seu grup, que s'inicie "l'oportú expedient sancionador" per "incompliments de les mesures de seguretat".

La denúncia dels 'populars' assenyala que "la cavalcada mai va ser secreta com afirma el govern" local, conformat per Compromís i PSPV, i indica que els membres de l'executiu "van anunciar des de primeres hores del matí a través de la web municipal i de les xarxes socials l'hora d'arribada dels Reis Mags a l'Ajuntament de València".

"Aquest acte va ser anunciat a través de l'agenda institucional de l'Ajuntament publicada en la web municipal i també difós a través del Twitter institucional el mateix dia 5 de gener a les 8.32 hores del matí i a les 18.49 hores", arreplega la denúncia.

Igualment, planteja que "si els regidors del PSOE, socis de govern de Ribó, li van advertir que no se celebrara, com és que la regidoria de Policia Local, en mans del PSOE, no va prendre cap mesura per a evitar les aglomeracions". Entre elles, cita "tancar perimetralment la plaça de l'Ajuntament com es va fer el 31 de desembre en Nit de Cap d'Any".

La denúncia assenyala sobre este tema que Aarón Cano, edil de Protecció Ciutadana, "amb la seua omissió de responsabilitats va permetre les grans aglomeracions de gent sense mesures de seguretat en la Plaça de l'Ajuntament de València, en no ordenar el tancament perimetral de tota la plaça com es va realitzar el dia 31 de desembre de 2020 per a evitar les aglomeracions en Nit de Cap d'Any".

Així mateix, el PP sosté en aquest escrit que "durant la recepció oficial -als Reis Mags- es van produir grans aglomeracions de gent en la plaça" esperant-los i apunta que l'arribada es va fer "en tres autobusos contractats per l'Ajuntament com a organitzador de l'esdeveniment".

"Es va calcular una assistència en la plaça de més de 1.500 persones fins les 5.000, segons xifres d'assistència difoses per diversos mitjans de comunicació social. Açò s'hi haguera evitat no celebrant l'acte o prenent mesures la regidoria de Policia Local", ha agregat aquest grup municipal.

"INFRACCIÓ MOLT GREU"

Els 'populars' apunten en la denúncia que aquest acte d'arribada dels Mags d'Orient "podria arribar a ser una infracció molt greu" segons la normativa autonòmica referida a "l'organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones" durant la pandèmia de la Covid-19.

De la mateixa manera, el PP al·ludix a l'"incompliment de les condicions de sanitat i higiene establides en les ordres o mesures establides per l'autoritat competent" i al "incompliment de l'obligació de neteja i desinfecció de les entrades i eixides del recinte, localitats on se sent el públic i d'aquells espais que hagen de ser objecte de desinfecció per la presència de persones de manera habitual". A més, es refereix a fets "molt greus" per la "participació de menors i majors de 65 anys".

El grup municipal 'popular' ha exposat que l'acte d'arribada dels Mags d'Orient al consistori "no va complir la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat per la qual s'acorda noves mesures addicionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19".

Referent a açò, cita el punt 1.2 sobre Esdeveniments Nadalencs' i explica que "arreplega que 'els esdeveniments i activitats que es desenvolupen tant a l'aire lliure com en espai tancat podran celebrar-se en els termes i requisits que s'estableixen en el present punt sense que en cap cas puguen superar les 150 persones, incloent participants i organitzadors, ni superar l'aforament del 50%".

D'altra banda, el PP assegura que "també es va incomplir d'aquesta resolució 'la senyalització dels llocs on puguen situar-se les persones participants i els llocs que han de romandre lliures per a assegurar el compliment de la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres".

"RESULTA ACREDITAT"

Com a conclusió, aquesta formació indica en la seua denúncia que "resulta acreditat que l'Ajuntament de València va actuar de forma negligent en difondre que se celebraria aquesta recepció el dia 5 de gener a les 19.00 hores" i insisteix que "no es van adoptar les mesures sanitàries precises per a garantir el compliment de la Resolució de 5 de desembre de 2020 de la consellera de Sanitat" amb "noves mesures addicionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació de crisi sanitària per la Covid-19".

En aquest punt, apunta al "tancament perimetral de la Plaça de l'Ajuntament per a garantir que no es produïen aglomeracions de milers de persones sense respectar la distància social i sense repartir gels hidroalcohòlics entre els assistents".