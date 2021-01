PP cree que la "improvisación" de Tolón ha causado el "caos" en Toledo y avanza que pedirá responsabilidades

Según ha informado en nota de prensa el PP, Alonso ha denunciado " barrios completos aislados, zonas de especial atención como los hospitales anegadas y gente que ha salido esta mañana a trabajar y ahora no pueden regresar a sus casas por estar todas las vías intransitables y la suspensión del servicio transporte público" algo que ha considerado "ahondar más en el aislamiento".

Para Alonso, esta situación "caótica" podría haberse evitado "si ayer y antes de ayer" se hubiera puesto en marcha el plan de actuación que requería, "una situación que por inédita y complicada no deja de ser previsible, porque la conocíamos desde hacer días".

"El Gobierno municipal no ha estado a la altura de lo que requería la situación ni se han puesto en marcha los recursos suficientes", ha condenado.

"Sabemos que hay zonas de la ciudad en las que ni siquiera se ha esparcido sal y salmuera. Los servicios de emergencia están saturados y no dan abasto, pero los toledanos pagamos muchos impuestos y por ello el Ayuntamiento tiene los recursos suficientes para haber previsto con antelación la compra y contratación de los medios humanos y materiales que requería la situación", ha lamentado la portavoz 'popular'.

Alonso, que ha agradecido la labor que están realizando en las últimas horas los servicios de emergencia, de limpieza, Protección Civil, Bomberos, Policía Local, ha responsabilizado al concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino, y a la alcaldesa del "caos" y ha adelantado que el PP exigirá explicaciones y responsabilidades "porque esta situación y su falta de previsión no puede quedar indemne".

"La alcaldesa ha demostrado que una vez más, como durante este año con la pandemia, no está liderando la ciudad, ni al frente de la situación, tomando las riendas y dando una respuesta eficaz a la crisis", ha censurado Alonso, afeando que ni siquiera "ha tenido la valentía de comparecer para explicar la solicitud de auxilio que el Ayuntamiento ha hecho a la Unidad Militar de Emergencias".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque se haya reclamado la actuación de la UME, si bien ha señalado que debería haberse hecho antes". "Era posible desde ayer que la Junta elevó el nivel de alerta por el temporal, para evitar a la situación caótica y de aislamiento que está viviendo la ciudad".

Es más, Alonso ha advertido que incluso no habría sido necesario recurrir a la UME o haber tenido que hacerlo más delante "de no ser por la ausencia de toda previsión y de actuación por parte del Gobierno de Tolón, si ayer y hoy las calles hubieran amanecido acondicionadas, no habría hecho falta acudir al Ejército".