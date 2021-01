David Attenborough abandona Instagram y lanza un mensaje contra el cambio climático: "No desperdicies las cosas"

Sir David Attenborough es capaz de comunicarse con todo tipo de animales, pero hay algo a lo que el naturalista no puede enfrentarse: las redes sociales.

"¡Ya tengo suficientes problemas con el correo!", dijo el científico británico a Greg James durante el programa matinal de la BBC Radio 1 donde, además, anunció que no volvería a su perfil de Instagram pese a haber batido récords cuando se unió a la red social el año pasado.

"Me persuadieron de hacer un mensaje sobre la conservación", recuerda Attenborough. "Así que durante un tiempo limitado contribuí a Instagram, pero ahora me voy. Y no tengo intención de volver", sentenciaba. Además, si algún fan quiere ponerse en contacto con él es mejor que lo haga a la vieja usanza.

"¡Recibo alrededor de setenta cartas al día!", decía el divulgador. Además, añadió que si alguien "adjunta un sobre con su dirección y sello, estaría encantado" de responder a los mensajes que llegan a su buzón. Además, durante el programa, no solo Greg James se encargó de hacer preguntas, sino que también contactaron con Harry, un niño de quinto año que, a través de una videollamada, pudo conversar con Attenborough.

El joven preguntó al naturalista cuál era el animal más aterrador con el que se había encontrado, a lo que este respondió que, sin duda, ser atacado por un elefante: "Vienen corriendo hacia ti a la velocidad de un automóvil, con las orejas aleteando y la trompa levantada. Pero, por supuesto, las personas que son expertas en estas cosas saben perfectamente bien que los elefantes hacen cargas ficticias. Y esa fue una carga ficticia, simplemente diciendo 'no te acerques más'".

Como era previsible, también hubo tiempo para los consejos para combatir la emergencia climática. El pequeño quería saber si podía hacer algo, a lo que Sir David contestó: "Uno de los mejores lemas es 'no desperdicies cosas'. No desperdicien alimentos, no desperdicien electricidad, no desperdicien gas. No desperdicien papel. Todas esas cosas son las que pide el planeta. Y si todos viviéramos más económicamente, el mundo sería un lugar mucho mejor".