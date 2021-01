Sindicatos critican medidas de Sanidad que eliminan derechos pese a decir que no aplicaría el decreto de Mañueco

"Lejos de reforzar las plantillas, están sustituyendo la falta de previsión y la mala gestión que llevan a cabo en las diferentes gerencias con medidas que, alegando a la buena voluntad de los trabajadores, conllevan la renuncia a sus derechos, incumpliendo la normativa vigente en cuanto a jornada laboral y evitando la contratación de nuevo personal", han afirmado los sindicatos en un comunicado conjunto recogido por Europa Press.

Todo ello, han señalado, "conduce a aumentar la ya sobrecargada actividad profesional" y al "deterioro" de la calidad asistencial y también del clima laboral "en un momento en el que cuidarlo al máximo debería ser una de las prioridades de la Consejería".

En esta línea, han recordado que, por obvio que parezca, "sin profesionales es inviable cualquier tipo de asistencia" y estos siempre se han mostrado dispuestos.

Así, han apuntado que la última propuesta de la Consejería de Sanidad de impulsar la creación de bolsas de trabajadores voluntarios de enfermeras, fisioterapeutas y TCAES para realizar cribados masivos de detección de COVID, se plantea "haciendo constar que ese tiempo no computará como jornada efectivamente trabajada, tratando así de soslayar que con esta medida se incumple la regulación en cuanto a descansos obligatorios".

Los sindicatos han asegurado que previamente se ha planteado a los trabajadores que renuncien a los descansos generados por los excesos de jornada que han tenido que realizar a lo largo de 2020, "año que ha sido especialmente duro para los sanitarios", y a los días de permiso a los que tienen derecho, "a un coste realmente irrisorio", a la vez que "se miente" a los trabajadores diciendo que se ha llegado a un acuerdo retributivo con sus representantes, "cuando en ningún momento se ha producido un acuerdo retributivo entre las organizaciones sindicales y la propia Gerencia Regional".

MALA GESTIÓN

Los sindicatos han aseverado que son conscientes de las "manipulaciones constantes" desde la Gerencia hacia sus trabajadores y de la "pésima gestión de personal" que aplica "parcheando" la situación de crisis con medidas que no cumplen con la legalidad vigente pero aún así se niegan "a entrar en ese juego" mientras no se cumpla el compromiso público del presidente de la Comunidad y la consejera de sanidad de no aplicar el Decreto publicado el 14 de noviembre.

"Como ya se ha manifestado en otras ocasiones, es inconcebible que esta situación solo se haya producido en nuestra Comunidad", ha afirmado los sindicatos.

A este respecto, han incidido en que el resto de servicios de salud optaron por aprobar diferentes disposiciones legales sin rango de Ley que, de inicio, plantean medidas de mejora como puede ser la ampliación de los contratos del personal para manera asegurar su fidelización y establecen la posible limitación de derechos de los trabajadores como última medida a aplicar, siempre con unos criterios bien definidos en función de la situación sanitaria y con el control pertinente de los órganos de representación de los trabajadores.

"La mala gestión en esta Comunidad de la crisis sanitaria que estamos viviendo no se limita a la nefasta gestión y pérdida de derechos del personal sanitario, si no que se ve así mismo reflejada en la falta de previsión existente en cuanto al plan de vacunación frente al COVID", han añadido los sindicatos, que han asegurado que no existe información sobre la existencia de un plan unificado y centralizado por parte de la Gerencia y se desconoce aún cómo se va a llevar a cabo la vacunación de los sanitarios que se encuentran en "primera línea".

Satse, CESM, CCOO y USAE han afirmado que en el comienzo de la "tercera ola" siguen sin tener noticias de Sacyl y, como representantes de los trabajadores, deben conocer las condiciones laborales que se les oferta y Sacyl tiene la "obligación" de comunicárselo. "No es ético que esta Administración se aproveche de la buena voluntad de los trabajadores, que de manera masiva se están ofreciendo voluntariamente para agilizar el proceso de vacunación frente al COVID, a costa de sus descansos y días libres", han agregado.

Los sindicatos han calificado de "indignante" cómo se está gestionando toda la situación sanitaria derivada del COVID en Castilla y León, por lo que han anunciado nuevas movilizaciones de los trabajadores en el caso de que se continúe por parte de la Consejería de sanidad utilizando a los trabajadores sanitarios "para ocultar una mala gestión de la cual ellos son los únicos responsables".