Enrique Soriano deixa la presidència del Consell Rector de la CVMC

Soriano va arribar a la presidència de la CVMC a l'octubre de 2016 i ara, més de quatre anys després, ha anunciat la seua renúncia al càrrec.

Ha destacat durant el seu comiat que "el procés de creació dels mitjans públics no ha estat exempt de debats, però el realment important és que els mitjans de comunicació públics ja són una realitat". "Aquest era l'objectiu essencial encarregat al Consell Rector en el 2016. Un objectiu que hem complit", assevera en un comunicat distribuït per la radiotelevisió pública.

La vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias, serà l'encarregada a partir d'aquest moment d'assumir les funcions de la presidència de la CVMC. "Solament tinc paraules d'agraïment per a Enrique Soriano i la seua tasca al capdavant de la Corporació durant aquests anys. Ara toca continuar treballant per a consolidar els mitjans de servici públic valencians, per al que es precisa comptar amb totes les persones que formen part d'aquest projecte", ha afirmat.

Iglesias, llicenciada en Periodisme, doctora per la Universitat d'Alacant i especialista universitària en Aplicacions Educatives de les Tecnologies de la Informació, ha format part del Consell Rector des que es va constituir.

A més, la nova presidenta en funcions de la CVMC va ser directora de RàdioUA, la ràdio de la Universitat d'Alacant, vicerectora adjunta de Promoció Cultural de la UA i directora del periòdic en línia ComunicandoUA.