Cantabria vacunará la próxima semana a pacientes de hemodiálisis, transplantados e inmunodeprimidos

Además, empezará "en breve" a vacunar a personal sanitario de las grandes instituciones privadas, con el objetivo de tener vacunados a usuarios y personal de residencias y a sanitarios (unas 22.000 personas) el 24 de enero, día en el que también se comenzarán a administrar las segundas dosis.

Y este fin de semana la vacunación se centrará en la prisión de El Dueso, en Santoña.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha reconocido que aunque la campaña de vacunación haya parecido lenta al principio, "esto no es como se empieza, no es una carrera", ya que se ha ido aumentando progresivamente el ritmo cada día hasta llegar al objetivo. "Hay que vacunar de forma ordenada, programada y segura", ha insistido.

Así, ha destacado que se empezó el lunes habiendo utilizado solo un 5% de las dosis disponibles, pero el día de ayer ya se cerró con casi un 27% y la previsión es que el domingo se haya usado el 75%.

A continuación, el próximo lunes llegará otra remesa de 5.800 dosis y hay prevista una vacunación en grandes residencias que ya supera los 3.000 personas y que se completará con personal sanitario y colectivos específicos como los ya mencionados.

No obstante, se tendrá "la precaución" de no poner el 100% de las dosis disponibles, sino que algunas se guardarán por si en algún momento hay problemas de suministro y no llegan las necesarias para aquellos que necesitan su segunda dosis.

Y aunque el plan nacional se ha quedado por el momento en los grupos prioritarios, Rodríguez ha avanzado que a continuación se acercará la vacuna al resto de la población a través de los centros de salud, mediante cita previa en horario de mañana y tarde -como se ha hecho con la vacuna de la gripe- y "casi seguro" por grupos de edad.

Según ha indicado, por el momento el número de personas que han rechazado vacunarse contra el Covid es una "cantidad nada significativa", 21 de las 3.168 que ya se han vacunado.

Y a preguntas de la prensa sobre si el aumento de contagios tras las fiestas navideñas dificulta la estrategia de vacunación, ha indicado que "no influye", ya que en lo único que afecta es que los casos activos no pueden ser vacunados.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones tras el acto en el que han tomado posesión el nuevo director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, y la nueva secretaria general de la Consejería de Sanidad, Virginia García, en sustitución de Paloma Navas y Sara Negueruela, respectivamente.