Muere el reportero Paco Blanco, habitual en 'El programa de Ana Rosa', a los 49 años debido a un infarto

Durante el programa de Ya es mediodía de ayer, jueves 7 de enero, la presentadora Sonsoles Ónega dio una noticia que golpeó de lleno al equipo de El programa de Ana Rosa. El reportero Paco Blanco que participó en el espacio de Telecinco durante más de una década, falleció a los 49 años debido a un infarto.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, Blanco, además de su participación en el espacio de Ana Rosa Quintana, donde logró una gran popularidad como periodista, fue también director-gerente en la historia de Radio Televisión Ceuta, medio que tampoco se ha olvidado de él ante su repentino fallecimiento.

"Hoy no nos podemos ir sin recordar a nuestro compañero, Paco Blanco. No trabajó aquí, en Ya es mediodía, pero fue parte de esta gran familia de El programa de Ana Rosa. Estuvo allí más de diez años", decía Ónega. A pesar de que la presentadora no habría coincidido laboralmente con él, el resto de colaboradores de la mesa, Rosa Benito y Belén Rodríguez, sí lo habían hecho.

"Era una persona maravillosa", comentó Rodríguez. "Era una persona excelente, con un sentido del humor excepcional, bético, cariñoso... Un ser especial que nos ha dejado muy pronto, así que desde aquí mandamos un cariñoso abrazo a toda su familia. Le decimos adiós a un compañero y, sobre todo, a un amigo que queríamos mucho", continuaba la conductora del programa.

Los compañeros del reportero también han lamentado su pérdida y le han dedicado algunas palabras a través de sus redes sociales. "Paquito, te vamos a echar de menos... esa sonrisa contagiosa que llenaba la redacción. Donde estés, no dejes de soñar ni de reír", escribió Mayka Navarro, compañera de Blanco en Mediaset.