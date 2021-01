L'ADDA suspèn el seu programa d'activitats per a gener davant les noves restriccions

La mesura, confirmada per l'àrea de Cultura, respon l'augment de casos. "És el moment d'exercir una acció de responsabilitat col·lectiva tenint com prioritat la seguretat del públic i dels equips i visitants, en espera que millore la situació i puguem restablir l'activitat amb totes les mesures necessàries", defèn en un comunicat la vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra.

L'ADDA va ser "pioner" a dur a terme activitats com el primer concert simfònic celebrat a Espanya després del període de confinament que va tindre lloc en 2020. Les mesures empreses per a garantir la major seguretat per al públic i els empleats han aconseguit el seu reconeixement com a primer auditori de la península a rebre el segell de Turisme Segur i la 'Q de Qualitat' Turística en Gestió d'Espais Escènics i Esdeveniments Professionals.

L'entitat donarà a conéixer les noves dates o la cancel·lació de cadascun dels concerts afectats a través dels canals de comunicació habituals, la seua pàgina web i xarxes socials. Les entrades adquirides podran ser guardades per a posteriors dates o sol·licitar la devolució de l'import per correu electrònic.

Les mesures de suspensió afectaran l'activitat d'ADDA·Simfònica, al programa d'actes professionals i congressuals i als següents concerts: 8 de gener de 2021: VII Cicle Joves Intèrprets de la Província d'Alacant; 9 de gener de 2021: IX Cicle de Guitarra. David Russell; 18 de gener de 2021: Concert Conservatori Superior de Música Óscar Esplá; 22 de gener de 2021: Orquestra del Teatre Mariinsky / Gergiev; 23 de gener de 2021: Orquestra del Teatre Mariinsky & Adda Simfònica. Gergiev; 24 de gener de 2021: Concert Banda Simfònica Municipal d'Alacant.

La suspensió de la programació també afecta els actes de l'última setmana d'aquest mes, com són les del 25 de gener de 2021: Concert Conservatori Superior de Música Óscar Esplá; 26 de gener de 2021: Concert Conservatori José Tomás d'Alacant; 30 de gener de 2021: Orquestra de Dresdner / González; i, finalment, 31 de gener de 2021: Concert Banda Simfònica Municipal d'Alacant.