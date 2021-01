Así es el robot de cocina más rebajado de Cecotec (¡un 65%!): más de 30 funciones a tu disposición por 229 euros

Cada vez son menos los que se resisten a los encantos de los robots de cocina y, la verdad, no es de extrañar. Estos pequeños electrodomésticos capaces de cocinar, prácticamente, cualquier receta son una ayuda inestimable de las rutinas frenéticas que, sin embargo, no quieren renunciar a una alimentación completa y deliciosa. Claro que, por muchas ventajas que suponga contar con uno, su precio no siempre está al alcance de cualquier bolsillo, por lo que muchos usuarios prefieren esperar a dar con una buena rebaja que les permita incluir el suyo en la cocina. Pero, ¿qué harías si leyeses que hemos dado con un buen modelo de Cecotec que, además de contar con todas las prestaciones, está rebajado un 65%?

Este es el caso del Mambo 8590, uno de los robots más reconocibles de la marca, pues se puede conseguir en la web de Cecotec con este atractivo descuento que permite que sea tuyo por menos de 230 euros. Un chollo al que apuntarse que, además, nos permitirá disfrutar de algunas de las características que le han llevado a la popularidad, como sus 30 funciones, la balanza incorporada, la gran pantalla digital o las muchas recetas que es capaz de preparar. ¿Necesitas más motivos? ¡Pues sigue leyendo!

Este dispositivo cuenta con 30 funciones. Cecotec

Lo mejor del Mambo 8590

Hasta 30 funciones a tu disposición. Si bien es cierto que muchos vean estos ‘gadgets’ como la solución para aquellos que no saben cocinar, también lo es que son el complemento perfecto para aquellos que lo disfrutan. Los robots, como este de Cecotec, son grandes pinches y completan a la perfección hasta 30 funciones básicas. Así, trocean, pican, licuan, trituran, sofríen, muelen, pulverizan, rallan, recalientan, baten, emulsionan, amasan y cocinan al vapor, entre otras muchas opciones que, sin duda, harán las delicias de nuestro paladar. Algo que no sería posible si este electrodoméstico no contase con diez velocidades y temperaturas que van desde los 37ºC hasta 120ºC, características pensadas para lograr con sobresaliente cualquier receta.

Incluye un recetario completo. Para agilizar los tiempos en la cocina, la compra de este robot incluye completo recetario que nos ayuda a empezar a utilizarlo desde el mismo momento que pasa a formar parte de nuestra familia. Además, su compra da acceso a la comunidad social interactiva y a todos los platos que, semanalmente, se suben a la web; lo que nos permite evolucionar constantemente y seguir sorprendiendo con manjares.

Completamente personalizable. Entre fogones, cada cocinero tiene sus reglas y sus gustos. Por ello, con este pequeño electrodoméstico es posible programar tiempo, velocidad, temperatura, potencia de calor y Turbo como se desee. Además, incluye algunos complementos, como la cuchara MamboMix o el recipiente para vapor, para adaptarse a todas nuestras exigencias y cumplir con las expectativas culinarias depositadas en él.

