València.- Cs exigeix el pla d'emergència de l'acte dels Reis Mags i saber què significa que "va fallar el protocol"

Cs ha indicat que aquest és un document que "va haver de fer la delegació de Protecció Ciutadana per a un esdeveniment en el qual es van concentrar moltes persones" i en el qual "els autobusos -en els quals anaven els Mags d'Orient- van arribar escortats per la Policia Local", segons ha informat aquest partit en un comunicat.

"Exigim a Ribó que ens entregue el document elaborat per a la Cavalcada de Reis, un acte en el qual a més es van utilitzar autobusos i no es va demanar permís a la Conselleria de Sanitat", ha afirmat el portaveu de Cs en el consistori, Fernando Giner.

El regidor ha agregat que el primer edil "haurà d'explicar a més en la junta de portaveus del dilluns a què es refereix quan diu que han fallat els protocols", en eixa arribada. Ribó va considerar aquest dijous que per a eixe acte no es van revisar "els protocols adequadament" i va apuntar que "es podia haver fet d'una altra manera".

Fernando Giner ha manifestat que "l'alcalde ha d'aclarir si quan diu que els protocols han fallat es refereix al personal funcionari de Protocol de l'Ajuntament de València o es refereix al protocol del Pla d'Emergència que ha de fer Protecció Ciutadana".

"El que li anem a demanar i a exigir en la pròxima junta de portaveus, amb caràcter extraordinari, és que ens presente el Pla d'Emergències de Bombers perquè el que va haver-hi va ser una cavalcada" en la qual "els autobusos van ser escortats per la Policia Local i va haver-hi un tram on es va poder concentrar la gent", ha insistit Giner. Ha exposat que "per a açò es requereix un pla d'emergència".