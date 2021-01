Cvirus.- Els dentistes de Castelló recolzen que els odontòlegs ajuden de forma voluntària en la campanya de vacunació

Des de l'organisme col·legial recorden en un comunicat que a Espanya treballen més de 40.000 dentistes col·legiats "que podrien ajudar en l'administració de la vacuna de forma voluntària". En aquest sentit, el col·legi castellonenc incideix en el vessant "estrictament voluntari" de la proposta de col·laboració amb la campanya del Ministeri, de manera que "únicament aquells dentistes que vullguen participar ho facen, sense cap tipus d'obligatorietat", ha detallat la seua presidenta, Salomé García.

El CODECS també recolza la idea que els propis dentistes puguen, de manera coordinada amb els seus col·legis, vacunar al seu propi col·lectiu, "evitant així que aquests professionals que estan en la primera línia de l'àmbit sanitari (per açò l'estratègia de vacunació enfront de la Covid els inclou en el Grup 2 de la primera etapa) hagen d'acudir al sistema sanitari a rebre la dosi, accelerant així tot el procés".

L'entitat col·legial ha recalcat que els odontòlegs "són facultatius i, per tant, tenen les competències i atribucions necessàries per a açò", encara que la seua presidenta ha incidit que, tal com ocorre amb tot el personal sanitari que està participant en la campanya, "se'ns hauria de proporcionar la formació específica per a manipular els vials d'acord amb les seues característiques".

Segons l'estratègia de vacunació enfront de la Covid-19 del Ministeri de Sanitat, els dentistes i el personal auxiliar de les clíniques dentals estan inclosos en el Grup 2 de la primera etapa, doncs són "personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari" que duen a terme "qualsevol servici de cura no intensiva on es realitzen procediments que puguen generar aerosols".

En aquest sentit, si els propis dentistes pogueren inocular -coordinats pels seus Col·legis, en clíniques específiques o en Col·legis habilitats i amb col·legiats voluntaris- la vacuna al seu propi col·lectiu (tant a odontòlegs com a personal auxiliar), "es podria parlar d'uns 100.000 professionals en primera línia, entre facultatius i personal auxiliar, que no haurien d'acudir al sistema sanitari, la qual cosa agilitzaria el procés de vacunació i suposaria un alleujament per als centres de salut".

Finalment, el col·legi castellonenc posa el focus, en la línia del defès pel Consell General de Dentistes, en la "urgència" d'"utilitzar tots els recursos sanitaris disponibles, sense fer distincions entre el sistema públic i el privat, per a eixir com més prompte millor de la situació de pandèmia que estem vivint".