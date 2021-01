Aemet actualitza el nivell d'avís a roig per nevades en l'interior de València i Castelló fins al dissabte

La precipitacions seran persistents i que podran ser ocasionalment fortes en la mitat nord, amb vent fort en els litorals i les temperatures màximes significativament baixes.

Segons la informació d'Aemet, consultada per Europa Press, el risc per a aquest divendres és extrem, amb una probabilitat d'entre el 40 i el 70 per cent que es produïsca, tant en l'interior nord de València amb en l'interior sud una acumulació de neu en 24 hores de 20 centímetres, en cotes d'entre 500 i 600 metres.

En la província de Castelló, en tot l'interior, el risc és el mateix encara que la previsió és que la cota descendisca als 300-400 metres durant el dissabte. Fins a les 12.00 hores del dissabte, en l'interior de la província el risc és groc, amb possibilitat de neu de quatre centímetres d'espessor amb una cota d'acumulació més baixa, als 200-300 metres.

Així mateix, es preveu risc groc per fenòmens costaners, amb vent força set i ones que poden estar entre els tres i quatre metres al llarg del litoral valencià.

Segons informa el 112 GVA, la borrasca 'Filomena' seguirà deixant fred, pluja i neu en l'interior de la Comunitat però aconsella als ciutadans que esperen al fet que amaine el temporal per a anar als llocs nevats perquè pot ser "perillós" intentar accedir a moltes poblacions.