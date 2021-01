Vilalta (ERC) a Borràs (JxCat): la mesa de diálogo "no está muerta, ni ha quedado enterrada"

La secretaria general adjunta de ERC y candidata por Lleida a las elecciones catalanas, Marta Vilalta, ha asegurado este viernes que su partido no renuncia a la negociación en el conflicto de Catalunya y el Estado y que, aunque considera que el Gobierno no ha puesto todo lo que tenía que poner, la mesa del diálogo "no está muerta, ni ha quedado enterrada".