La Comunitat Valenciana inicia la vacunació del personal sanitari de primera línia

La Comunitat Valenciana ha iniciat aquest divendres el procés de vacunació del personal sanitari de primera línia mentrestant, en paral·lel, es continua la vacunació d'usuaris i treballadors de residències, segons ha informat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Es considera personal de primera línia el que té major risc d'exposició per dur a terme activitats en l'atenció directa de pacients Covid (contacte estret i amb major temps d'exposició), així com per tindre major probabilitat de tindre contacte amb una persona amb infecció. A més, aquest grup de població també està prioritzat pels principis de benefici social i reciprocitat.

La vacunació s'ha iniciat de manera simultània amb el repartiment de dosi de la vacuna de Pfizer entre tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

El procés de vacunació a professionals sanitaris, tant en atenció primària com en hospitalària, es prolongarà durant tot el cap de setmana incloent aquest dissabte i el diumenge.

Isabel Cantarino, coordinadora d'infermeria del Centre de Salut Benimaclet de València, ha explicat la importància que té que els professionals sanitaris "estiguem protegits amb la vacuna, per a poder protegir la salut dels nostres pacients".

L'infermer Roberto Martín, que apareix rebent la vacuna, i la infermera Laura Sebastián han sigut els primers professionals que han rebut la primera dosi de la vacuna en el centre de salut de Benimaclet.