Cvirus.- Institucions Penitenciàries confirma un brot amb 41 casos a Picassent, tots asimptomàtics excepte un lleu

Aquest focus va tindre el seu origen en un 'fals negatiu', un pres que va tornar al centre de permís i, després de passar la quarantena, va donar negatiu en una primera PCR. Aleshores va passar a fer vida comuna al costat de la resta de reclusos, però un d'ells va començar a presentar símptomes i va donar positiu en la prova, expliquen fonts d'IIPP a Europa Press.

El primer intern també va donar positiu en una segona PCR, després del que es van fer proves a tots els seus companys del mòdul 14. De moment, consten 41 casos amb dades actualitzades per IIPP a primera hora d'aquest divendres.

Aquests infectats, tots asimptomàtics excepte el primer que va donar positiu i està en bon estat amb símptomes lleus, romanen aïllats en un àrea independent de la resta del centre de Picassent com a mesura preventiva.

Des d'IIPP recorden que les proves no són competència del centre penitenciari, sinó de la Conselleria de Sanitat, per la qual cosa "als 108 interns del mòdul afectat se'ls va practicar una PCR en un hospital de referència" de València. "Està tot absolutament controlat i es va complir el protocol des del principi", recalquen.

ACAIP: "NINGÚ VOL FER-SE CÀRREC DE LES PROVES"

Per la seua banda, el sindicat ACAIP-UGT eleva la xifra d'infectats per aquest brot de Picassent a, almenys, 52 interns, "tots procedents del mòdul 14 de la unitat de preventius", i denuncia que "ningú vol fer-se càrrec de les proves als treballadors que han estat en contacte directe amb els interns afectats".

ACAIP defèn en un comunicat que "vista la magnitud del brot, és necessari seguir rastrejant l'origen, encara que pareix poc probable localitzar-lo". Tampoc descarta que en les pròximes hores es coneguen nous positius segons s'obtinguen els resultats de les proves, ja que "en les últimes setmanes hi ha hagut comunicacions d'interns d'aquest departament amb els de altres mòduls i varis ixen a realitzar treballs fora".

"Malgrat la gravetat del brot, els treballadors que han estat en contacte directe amb els interns d'eixe mòdul es veuen atrapats en un limb administratiu: Institucions Penitenciàries diu que no els correspon a ells realitzar proves diagnòstiques, MUFACE (responsable de l'assistència sanitària dels funcionaris públics) diu que solament és competència seua si presenten símptomes, que en cas contrari és un problema de salut pública i que ha de ser la sanitat pública qui s'encarregue de realitzar eixes proves", critica.

En aquesta línia, assegura que "la sanitat pública no vol saber res del tema, ja que els funcionaris públics no formen part del seu àmbit de cobertura". Per tot açò, ACAIP-UGT demanarà immediatament la convocatòria urgent del comité de seguretat i salut laboral d'IIPP de Picassent, així com que se suspenguen totes les activitats del centre en les quals participen interns de més d'un departament "fins que es conega l'abast real del brot".

També va a sol·licitar la suspensió dels permisos d'eixida dels interns i els trasllats d'interns des d'aquest centre a uns altres. "Finalment ha succeït el que ens temíem, que el virus entrara de forma descontrolada en el centre, posant de manifest les enormes manques sanitàries i de personal que pateix. Si fins ara una cosa com açò no havia succeït, sens dubte, ha sigut per la professionalitat dels treballadors del centre i per molta sort", manifesta.

CSIF ALERTA DE RISC PER A FUNCIONARIS

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) també denuncia l'expansió d'aquest brot a Picassent i assegura que es va detectar en la vesprada d'aquest dijous i que ja s'ha ampliat a 52 persones i "s'estén entre els mòduls 14 i 16".

Aquesta situació, alerta en un comunicat, podria afectar funcionaris de presons encarregats d'aquests mòduls, amb el que recorda la seua petició de realitzar PCR amb periodicitat als treballadors de centres penitenciaris.

El sindicat lamenta que aquest brot s'haja produït en un context en què "Institucions Penitenciàries no ha aplicat mesurades com la suspensió temporal de permisos i conduccions a causa del potencial perill de contagi que podia suposar per a la salut d'interns i treballadors". També va sol·licitar reiteradament la distribució generalitzada d'equips de protecció individual adequats, una "manca" que va denunciar davant Inspecció de Treball, el Defensor del Poble i el Parlamento Europeu.

El passat 4 de gener va traslladar a la secretaria general d'IIPP l'elaboració urgent del pla de vacunació per a funcionaris de presons, ja que es tracta d'un col·lectiu que "pateix un elevat risc de transmissió i exposició" i té la catalogació de servici essencial. CSIF recorda l'especial situació del centre de Picassent per l'alt nombre de reclusos i el risc d'expansió de contagis.