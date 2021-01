València adjudica la redacció del projecte de remodelació del Gulliver

L'Ajuntament de València, a través de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars, ha aprovat l'adjudicació de la redacció de Projecte i Direcció d'obra per a la remodelació del Parc Gulliver. Així ho ha anunciat aquest divendres el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha avançat que es preveu licitar l'execució de les obres i procedir a l'execució del projecte al llarg de l'any en curs.

Tal com ha subratllat Campillo, "la remodelació del Parc Gulliver i els seus accessos, continua prenent forma. Després de l'aprovació del projecte tècnic de les obres de remodelació de la zona d'accés al parc i la seua licitació, ara s'ha aprovat l'expedient per a poder licitar l'adjudicació del projecte tècnic per a reformar el Parc Gulliver en si".

Aquest reconegut espai enjardinat i de jocs infantils està situat en el Tram XII del Jardí del Túria, i la seua gestió correspon al OAM de Parcs i Jardins Singulars. El seu motiu central és l'enorme figura, de 70 metres d'envergadura, que representa al protagonista del famós llibre Els viatges de Gulliver, de l'irlandés Jonathan Swift. El projecte de reforma preveu arreglar tant la seua estructura com l'entorn.

"El parc Gulliver és el parc infantil més emblemàtic de la ciutat i un dels més visitats", ha assenyalat Campillo, qui ha recordat que ja té diverses dècades d'existència. El vicealcalde ha definit aquest espai com un dels més icònics de València "ja que, a més, constitueix un dels elements principals del Jardí del Túria, que és la columna vertebral verda de la nostra ciutat".

"Cal recordar que en l'anterior edició dels processos dels Pressupostos Participatius, la ciutadania va votar per la rehabilitació integral d'aquest parc, amb més d'un milió d'euros de pressupost", ha afegit el vicealcalde.

El següent pas és la redacció del projecte de remodelació, que acaba de ser adjudicada, i que contempla una duració de 10,5 mesos, prevista en dues fases consecutives: la primera fase, de redacció de projecte, tindrà una duració de 2,5 mesos; i la segona, de 8 mesos, correspondrà a la direcció facultativa de l'obra i instal·lacions. El contracte de redacció s'ha adjudicat per un import de 32.457,26 euros a l'empresa Xúquer-ARQING.

Per a finalitzar, el vicealcalde Campillo ha explicat que ja hi havia "un avantprojecte definit, i ara avancem amb l'adjudicació de la redacció del projecte. D'aquesta manera, al llarg d'enguany, podrem traure a licitació l'execució de les obres, la qual cosa ens permetrà, després de més de tres dècades d'existència, deixar el Parc Gulliver en perfectes condicions per a les generacions de xiquets i xiquetes actuals i del futur".