El chantaje a Canales Rivera por el robo de su perfil de Instagram: 3.000 euros o la publicación de contenido sensible

Parece que José Antonio Canales Rivera no tiene ni un segundo de tregua. Si estos últimos meses el torero ha sido la comidilla de los platós de televisión por su supuesta infidelidad a su novia Cynthia Martínez, ahora han robado su perfil de Instagram.

Ocurrió ayer de madrugada, cuando el primo de Kiko Rivera recibía un mensaje a su Whatsapp que decía que su cuenta había sido robada y que si quería recuperarla tenía que pagar 3.000 euros. Una extorsión que si no cumple puede tener consecuencias.

Han amenazado a José Antonio Canales con publicar contenido sensible en su cuenta si no le dan la cantidad de dinero pedida, pero el colaborador, lejos de achantarse, ha denunciado todo a las autoridades pertinentes. "No tengo miedo, yo tengo la costumbre de borrarlo todo", ha dicho este jueves en Sálvame.

El mayor temor del hijo de Teresa Rivera es la publicación cualquier tipo de contenido que no represente para nada a su perfil en las redes sociales. "Siempre he cuidado mi Instagram con una imagen blanca y profesional", ha explicado.

Aun así, ha pedido disculpas de antemano y por si alguien de su entorno pudiese salir perjudicado, pero se ha mostrado bastante confiado en que esta "situación surrealista" acabe siendo una simple anécdota.