AVA-Asaja denuncia una ona de robatoris d'alvocats encara inmadurs que es venen en mercats ambulants locals

El president d'AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha lamentat en un comunicat que els robatoris "estan perjudicant per partida doble als productors valencians". D'una banda, segons detalla, "els deixen sense la collita de tot un any, una collita que té un valor molt important en el mercat, i posen en perill la continuïtat de l'explotació després d'haver escomès una enorme inversió".

Per un altre, subratllada que els lladres, "per pur desconeixement, sostrauen alvocats de la varietat Lamb Hass amb bona grandària i un color similar a l'Hass però que, en no madurar fins a dins de diversos mesos, presenten un sabor a suro o fusta, la qual cosa defrauda les expectatives dels consumidors i pot acabar retraient la demanda quan arribe el gruix de la producció valenciana".

Per la seua banda, el president d'Asoproa, Celestino Recatalá, recomana als agricultors que "presenten denúncies encara que creguen que no serveixen de res i solament els fan perdre el temps, perquè els equips ROCA de la Guàrdia Civil ens diuen que acumulen més deteccions de lots d'alvocats robats en mercats locals que denuncies interposades pels productors".

"Si denunciem, les forces de seguretat tindran més informació per a tractar d'atallar aquest alifac", ha indicat Recatalá, que sol·licita a la Delegació del Govern i als ajuntaments que "posen més mitjans, tant en els camins rurals com en els punts de venda, a fi de combatre uns robatoris que, en el cas de l'alvocat, amenacen el creixement de la principal alternativa de cultiu del camp valencià".