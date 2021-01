Año nuevo, Birchbox a estrenar: así es la nueva entrega 'beauty' para empezar el 2021 con un cutis perfecto

Para empezar el año con buen pie, son muchos los que se aferran a los propósitos beauty para asegurar un extra de motivación que les ayude a afrontar cada mañana con buena cara. Así, cepillo eléctrico en mano, dar con una buena rutina de día y noche es uno de los primeros pasos a dar, pues es esencial saber qué crema hidratante, de contorno, sérum o tónico aplicar para asegurar un cutis saludable que roce nuestro estándar particular de perfección. Sin embargo, dar con la combinación o los productos adecuados es un camino arduo en el que no todos los usuarios saben desenvolverse: ¡hay tantos productos entre los que elegir que uno no sabe por dónde empezar!

Pero, si es tu caso, tranquilo, hay una solución para poder probar los cosméticos más punteros sin tener que gastar un dineral. ¿Has oído hablar de Birchbox? Esta marca es una de las pioneras entre los ecommerce de belleza y, desde 2012, hace las delicias de los españoles suscritos a sus servicios que disfrutan probando cada mes nuevos productos de tendencia para así testar y dar con el que mejor se adapta a sus rutinas de belleza. Y, la de este enero, tiene todo lo necesario para proteger y mimar nuestra piel al mejor precio. ¿Quieres descubrirla?

¿Qué me espera en la Birchbox de enero?

Como en entregas anteriores, en la primera del año, los suscriptores también recibirán cinco minimuestras de la amplia selección que han preparado para enero, teniendo en cuenta el perfil de cada usuario, así como las necesidades de su piel y pelo. Eso sí, esta edición va especialmente dirigida para aquellos que, con el 2021, quieren dar una vuelta a su rutina de belleza, pero no saben muy bien por dónde empezar, así que, si es tu caso, ¡atento!; que esto es todo lo que vas a poder descubrir en la nueva entrega de Birchbox:

Para el cuidado del cutis. Como en invierno la piel sufre mucho a causa del frío, esta entrega hace especial hincapié en el cuidado de la piel y, por ello, apuesta por productos naturales destinados a la hidratación en profundidad. Sirvan de ejemplo las cremas de Kueshi de día y noche, con una fórmula rica en ingredientes naturales; el jabón exfoliante de Dr. Botanicals, capaz de nutrir, revitalizar y eliminar el exceso de grasa; el líquido desmaquillante de Klorane; o los cosméticos de Balance Me.

El maquillaje siempre a punto. En esta edición tampoco olvidan mostrarnos algunas tallas de maquillaje que, como cabe esperar, siguen las tendencias que marcarán el presente año. ¿El protagonista? El labial, pero de diferentes texturas y colores para que cada uno dé con el que mejor le sienta a su rutina.

Para el cuidado del cabello. Aunque nuestro pelo también necesita atenciones especiales en los meses de frío, en esta entrega de Birchbox solo podemos elegir un producto para su cuidado, pero, ¡qué champú! Rico en keratina, este de Luxliss fortalece eficazmente la cutícula del cabello, suaviza las hebras dañadas y repara las puntas abiertas.

