Cantó insta el Consell a comptar amb la sanitat privada per a la campanya de vacunació contra la Covid

El líder de Ciutadans (Cs) de la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha exigit al Consell que accepte l'oferiment de la sanitat privada per a col·laborar en la campanya de vacunació i augmentar així el ritme d'execució del pla.

Cantó ha explicat que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, a la Comunitat Valenciana solament s'han administrat el 19% de les vacunes rebudes, un fet "tràgic" i que, al seu juí, demostra "la incapacitat del tripartit per a gestionar".

"La Comunitat Valenciana és una de les autonomies més colpejades per la pandèmia en tota Espanya", ha lamentat el síndic del partit taronja, qui ha insistit en la necessitat de comptar amb la sanitat privada, que ha fet un oferiment "generós" que el "tripartit no hauria de rebutjar per prejuís ideològics".

Per a Cantó, "el Consell ha d'acceptar i fer tot el necessari per a accelerar la vacunació, ja que és clau per a superar aquesta crisi sanitària".